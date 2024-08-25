Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
25.08.2024 22:30 – 23 0 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 августа 2024, 22:10 | Обновлено 25 августа 2024, 22:25
418
0

Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua анонсирует интересный матч, который пройдет 25 августа в 22:30

25 августа 2024, 22:10 | Обновлено 25 августа 2024, 22:25
418
0
Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

25 августа на стадионе Метрополитано в Мадриде пройдет матч 2-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико встретится с Жироной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда Атлетико в прошлом сезоне рисковала потерять привычное место в квартете лидеров испанского футбола. В итоге мадридский гранд финишировал ниже команды-выскочки – Жироны. И не раз оказывался за спиной у старого соперника – Атлетика из Бильбао. Но весной тот был слишком поглощен Кубком Испании, так что Атлетико удалось опередить басков.

Летом произошли довольно заметные пертурбации с составом. Вместо Савича и Эрмосо в защите появился чемпион Европы – Ле Норман. Руководители клуба, отпустив Морату в Милан, подписали и Серлота, и Альвареса. Но при этом сорвалась двухсторонняя сделка с Челси по Омородиону и Галлахеру, не состоялся трансфер Герры из Валенсии. Никак не могли пристроить где-то Жоау Феликса. В итоге португальца фактически обменяли на хавбека сборной Англии. В первом туре для Атлетико в игре с Вильярреалом отметился норвежский новичок Серлот, но матч закончился вничью (2:2).

Жирона

Клуб Жирона летом сохранил свой главный актив – Мичела Санчеса и его тренерский штаб. Именно они, вместе с отличными скаутами, собрали при минимальных инвестициях коллектив, который на четвертый год игры в Ла Лиге (и только второй кряду) долгое время заслуженно лидировал. В итоге Реал с Барселоной все-таки потеснили команду-выскочку, но и третье место стало превышением любых ожиданий.

Это дало Жироне право дебютировать в Лиге чемпионов, но там придется играть без таких лидеров 2023/24, как Артем Довбик (в первый же год в Испании ставший лучшим бомбардиром), Алейш Гарсия и Савио Морейра. Новичков тоже подписали немало, в том числе опытных – Ориоля Ромеу, ван де Бека и Крейчи. Но насколько они смогут раскрыться, и будет ли Абель Руис, пришедший из Браги, так же хорош на острие атаки, как фактурный украинец? На старте сезона Жирона в игре с Бетисом вырвала ничью за счет гола другого новобранца – Мисехуя, которого нашли во второй команде Аякса.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами, но это был первый раз, когда Жирона обыграла матрасников.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET уверенно отдает победу команде Симеоне. Но у соперника есть свои козыри – ставим на тотал больше 2.5 голов (коэффициент – 1.62).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
25 августа 2024 -
22:30
Жирона
Тотал больше 2.5 1.62 Сделать ставку
По теме:
Анчелотти рассказал, покинет ли Лунин Реал до конца трансферного окна
Известен состав Жироны на матч с Атлетико. Выйдет ли в старте Цыганков?
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
прогнозы прогнозы на футбол Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетико - Жирона
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Футбол | 25 августа 2024, 07:05 31
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола
Не Буффон, не Касильяс. Назван лучший голкипер в истории футбола

Признание получил Лев Яшин

Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Футбол | 25 августа 2024, 14:50 10
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита
Леоненко назвал защитника Шахтера, который играет только из-за лимита

Специалист продолжает критиковать игроков «оранжево-черных»

Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Футбол | 25.08.2024, 20:52
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
Реал Мадрид – Вальядолид – 3:0. Дебютный гол Эндрика. Видео голов, обзор
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Футбол | 25.08.2024, 00:44
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Бокс | 25.08.2024, 01:11
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
Чемпионское фиаско. Хет-трик Филиппова помог Александрии разбить Шахтер
24.08.2024, 14:56 637
Футбол
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
Александрия – Шахтер – 4:3. Сенсационное поражение горняков. Видео голов
24.08.2024, 15:37 8
Футбол
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
Он получил вызов. Экс-кипер Украины U-21 сменил футбольное гражданство
23.08.2024, 19:17 2
Футбол
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 31
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
25.08.2024, 07:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
23.08.2024, 19:11 10
Футбол
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
Обидчица Свитолиной сыграет в финале в Монтеррее с неожиданной соперницей
24.08.2024, 10:55 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем