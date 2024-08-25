Атлетико – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

25 августа на стадионе Метрополитано в Мадриде пройдет матч 2-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико встретится с Жироной. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Атлетико

Команда Атлетико в прошлом сезоне рисковала потерять привычное место в квартете лидеров испанского футбола. В итоге мадридский гранд финишировал ниже команды-выскочки – Жироны. И не раз оказывался за спиной у старого соперника – Атлетика из Бильбао. Но весной тот был слишком поглощен Кубком Испании, так что Атлетико удалось опередить басков.

Летом произошли довольно заметные пертурбации с составом. Вместо Савича и Эрмосо в защите появился чемпион Европы – Ле Норман. Руководители клуба, отпустив Морату в Милан, подписали и Серлота, и Альвареса. Но при этом сорвалась двухсторонняя сделка с Челси по Омородиону и Галлахеру, не состоялся трансфер Герры из Валенсии. Никак не могли пристроить где-то Жоау Феликса. В итоге португальца фактически обменяли на хавбека сборной Англии. В первом туре для Атлетико в игре с Вильярреалом отметился норвежский новичок Серлот, но матч закончился вничью (2:2).

Жирона

Клуб Жирона летом сохранил свой главный актив – Мичела Санчеса и его тренерский штаб. Именно они, вместе с отличными скаутами, собрали при минимальных инвестициях коллектив, который на четвертый год игры в Ла Лиге (и только второй кряду) долгое время заслуженно лидировал. В итоге Реал с Барселоной все-таки потеснили команду-выскочку, но и третье место стало превышением любых ожиданий.

Это дало Жироне право дебютировать в Лиге чемпионов, но там придется играть без таких лидеров 2023/24, как Артем Довбик (в первый же год в Испании ставший лучшим бомбардиром), Алейш Гарсия и Савио Морейра. Новичков тоже подписали немало, в том числе опытных – Ориоля Ромеу, ван де Бека и Крейчи. Но насколько они смогут раскрыться, и будет ли Абель Руис, пришедший из Браги, так же хорош на острие атаки, как фактурный украинец? На старте сезона Жирона в игре с Бетисом вырвала ничью за счет гола другого новобранца – Мисехуя, которого нашли во второй команде Аякса.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись победами, но это был первый раз, когда Жирона обыграла матрасников.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET уверенно отдает победу команде Симеоне. Но у соперника есть свои козыри – ставим на тотал больше 2.5 голов (коэффициент – 1.62).