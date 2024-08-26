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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
25.08.2024 22:30 – FT 3 : 0
Жирона
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Испания
26 августа 2024, 00:33 |
715
2

Атлетико в Мадриде уничтожил Жирону. Цыганков впервые сыграл в сезоне

«Матрасники» победили со счетом 3:0

26 августа 2024, 00:33 |
715
2
Атлетико в Мадриде уничтожил Жирону. Цыганков впервые сыграл в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Атлетико» и «Жирона».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не оставили шансов каталонцам и победили со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «Жироны» впервые в этом сезоне вышел Виктор Цыганков, который провел на поле 68 минут и был заменен.

В других матчах игрового дня «Леганес» победил «Лас-Пальмас» (2:1), а «Бетис» и «Алавес» сыграли в сухую ничью.

Ла Лига. 25 августа, 2-й тур.

Атлетико – Жирона – 3:0
Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4.

Атлетико: Облак, Рикельме (Галлахер, 58), Льоренте, Аспиликуэта, Хименес, Ле Норман, Лино (Рейнилду, 68), Барриос, Де Поль (Коке, 59), Альварес (Серлот, 81), Гризманн (Корреа, 81).

Жирона: Гассанига, Мигель Гутьеррес, Блинд, Давид Лопес, Мартинес, Эррера, Ромеу (Солис, 59), Мартин (Порту, 58), Хиль, Абель Руис (Миовски, 59), Цыганков (Альмена, 68).

Леганес – Лас-Пальмас – 2:1
Голы: Крус, 71, Франсека, 85 - Рамирес, 90+3.

Алавес – Бетис – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетико - Жирона Леганес Лас-Пальмас Алавес Бетис
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Moonspell
Знищив...Спорт.уа, де ви цих писак набираєте?
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Pop
Довбик лошара,в Атлетико нужно было идти,послушал свою супругу,вот и результат,ну ничего,главное любимая счастлива в Риме,только через пару матчей Артём нос из дому высунуть побоится,фаны зачморят если на улицах Рима встретят Тёмку,а могут и люлей надавать,это ведь римские тиффози,сбывается всё о чём Довбик так мечтал.
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