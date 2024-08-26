25.08.2024 22:30 – FT 3 : 0
Испания26 августа 2024, 02:20 | Обновлено 26 августа 2024, 02:35
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Атлетико – Жирона – 3:0. Фиаско команды Цыганкова. Видео голов и обзор
Голы у победителей забили Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке
26 августа 2024, 02:20 | Обновлено 26 августа 2024, 02:35
138
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Вечером 25 августа прошел матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Атлетико» Мадрид и «Жирона».
«Матрасники» одержали убедительную победу со счетом 3:0.
Голы у победителей забили Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.
Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл за Жирону 68 минут, после чего был заменен.
Ла Лига. 2-й тур, 25 августа
Атлетико Мадрид – Жирона – 3:0
Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Гризманн, 39 мин.
ГОЛ! 2:0. Льоренте, 48 мин.
ГОЛ! 3:0. Коке, 90+4.
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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