Атлетико – Жирона – 3:0. Фиаско команды Цыганкова. Видео голов и обзор

Вечером 25 августа прошел матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Атлетико» Мадрид и «Жирона».

«Матрасники» одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Голы у победителей забили Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.

Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл за Жирону 68 минут, после чего был заменен.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа

Атлетико Мадрид – Жирона – 3:0

Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 39 мин.

ГОЛ! 2:0. Льоренте, 48 мин.

ГОЛ! 3:0. Коке, 90+4.