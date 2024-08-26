Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Жирона – 3:0. Фиаско команды Цыганкова. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
25.08.2024 22:30 – FT 3 : 0
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 августа 2024, 02:20 | Обновлено 26 августа 2024, 02:35
138
0

Атлетико – Жирона – 3:0. Фиаско команды Цыганкова. Видео голов и обзор

Голы у победителей забили Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке

26 августа 2024, 02:20 | Обновлено 26 августа 2024, 02:35
138
0
Атлетико – Жирона – 3:0. Фиаско команды Цыганкова. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 августа прошел матч 2-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Атлетико» Мадрид и «Жирона».

«Матрасники» одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Голы у победителей забили Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке.

Украинский вингер Виктор Цыганков сыграл за Жирону 68 минут, после чего был заменен.

Ла Лига. 2-й тур, 25 августа

Атлетико Мадрид – Жирона – 3:0

Голы: Гризманн, 39, Льоренте, 48, Коке, 90+4.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Гризманн, 39 мин.

ГОЛ! 2:0. Льоренте, 48 мин.

ГОЛ! 3:0. Коке, 90+4.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Коке (Атлетико Мадрид).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
По теме:
ВИДЕО. Как украинцы в футзале легко разгромили команду Коста-Рики
Ливерпуль – Брентфорд – 2:0. Луис Диас и Салах. Видео голов и обзор
Борнмут – Ньюкасл – 1:1. Полный матч Забарного. Видео голов и обзор
Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Атлетико - Жирона Антуан Гризманн Маркос Льоренте Коке (Хорхе Меродио) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге
Футбол | 25 августа 2024, 19:59 13
Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге
Нереализация и кураж голкипера. Ингулец удержал ничью в Кривом Роге

«Кривбасс» не сумел одержать победу на своем поле

ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
Бокс | 25 августа 2024, 12:12 0
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози
ВИДЕО. Мейвезер вернулся на ринг. Флойд провел реванш с внуком мафиози

Соперником легендарного боксера стал Джон Готти III

Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Футбол | 25.08.2024, 18:05
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Хет-трик Мадуэке. Челси выиграл у Вулвз фееричный матч с 8 голами
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Бокс | 25.08.2024, 07:32
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26.08.2024, 01:10
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Левый Берег – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
25.08.2024, 19:05 13
Другие виды
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
«Он хороший кипер, но...» Перес отреагировал на неожиданное решение Лунина
25.08.2024, 00:44 2
Футбол
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа
25.08.2024, 01:11
Бокс
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
Известный украинский боксер странно высказался о флаге Украины
24.08.2024, 08:46 58
Бокс
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
Усик назвал боксеров, с которыми ему еще интересно сражаться
24.08.2024, 15:41
Бокс
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
Клиническая смерть и отсутствие шоковой терапии 
25.08.2024, 11:32 31
Футбол
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
25.08.2024, 08:22 10
Футбол
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
Пушич прокомментировал провальный матч Шахтера против Александрии
24.08.2024, 15:18 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем