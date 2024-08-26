Мичел оценил разгром Жироны от Атлетико, в котором принял участие Цыганков

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Атлетико» и «Жирона». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не оставили шансов каталонцам и победили со счетом 3:0.

В стартовом составе «Жироны» впервые в этом сезоне вышел Виктор Цыганков, который провел на поле 68 минут и был заменен.

После завершения матча главный тренер «Жироны» Мичел оценил этот поединок.

«Мы контролировали мяч, но не слишком контролировали игру. Нам не удалось создать большую опасность у ворот соперника. Мы хорошо играли в защите до первого пропущенного гола. Мы должны двигаться быстрее, мы должны быть агрессивными с мячом и без него. Нам этого не хватало, мне есть что улучшить.

Было много изменений, это была тяжелая предсезонка, изменения происходят с открытым рынком, и это вещи, которые следует принять во внимание. Мне не нравится результат, и нам нужно совершенствоваться, будучи более вертикальными и динамичными», – сказал Мичел.