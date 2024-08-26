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  4. Мичел оценил разгром Жироны от Атлетико, в котором принял участие Цыганков
Испания
26 августа 2024, 20:12 |
285
0

Мичел оценил разгром Жироны от Атлетико, в котором принял участие Цыганков

«Матрасники» разгромили каталонцев со счетом 3:0

26 августа 2024, 20:12 |
285
0
Мичел оценил разгром Жироны от Атлетико, в котором принял участие Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Атлетико» и «Жирона». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Матрасники» не оставили шансов каталонцам и победили со счетом 3:0.

В стартовом составе «Жироны» впервые в этом сезоне вышел Виктор Цыганков, который провел на поле 68 минут и был заменен.

После завершения матча главный тренер «Жироны» Мичел оценил этот поединок.

«Мы контролировали мяч, но не слишком контролировали игру. Нам не удалось создать большую опасность у ворот соперника. Мы хорошо играли в защите до первого пропущенного гола. Мы должны двигаться быстрее, мы должны быть агрессивными с мячом и без него. Нам этого не хватало, мне есть что улучшить.

Было много изменений, это была тяжелая предсезонка, изменения происходят с открытым рынком, и это вещи, которые следует принять во внимание. Мне не нравится результат, и нам нужно совершенствоваться, будучи более вертикальными и динамичными», – сказал Мичел.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник: Marca
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