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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
25.08.2024 22:30 - : -
Жирона
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Италия
20 августа 2024, 19:36 |
77
0

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 августа матч 2-го тура Ла Лиги

20 августа 2024, 19:36 |
77
0
Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Жирона».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда-Метрополитано»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Атлетико - Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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