Атлетико Мадрид

25.08.2024 22:30 - : -
Италия20 августа 2024, 19:36 |
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Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 августа матч 2-го тура Ла Лиги
20 августа 2024, 19:36 |
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В воскресенье, 25 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Жирона».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда-Метрополитано»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетико – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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