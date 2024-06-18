В среду, 19 июня в 16:00 по Киеву в Гамбурге состоится матч второго тура Евро-2024 в группе И между сборными Хорватии и Албании.

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В первом туре Евро-2024 обе команды потерпели поражение. Хорваты со счетом 0:3 уступили Испании, а Албания проиграла 1:2 Италии.

Хорватия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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