Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июня в 19:00 матч 1-го тура группового этапа Евро-2024
В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.
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Готовясь к чемпионату Европы, Красная фурия под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила команды Андорры (5:0) и Северной Ирландии (5:1).
Хорватская команда, которую возглавляет Златко Далич, в июне провела спарринги с Северной Македонией (3:0) и Португалией (2:1).
На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.
Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
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