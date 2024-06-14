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Евро
Испания
15.06.2024 19:00 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 13:24 |
384
0

Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июня в 19:00 матч 1-го тура группового этапа Евро-2024

14 июня 2024, 13:24 |
384
0
Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к чемпионату Европы, Красная фурия под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила команды Андорры (5:0) и Северной Ирландии (5:1).

Хорватская команда, которую возглавляет Златко Далич, в июне провела спарринги с Северной Македонией (3:0) и Португалией (2:1).

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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