В субботу, 15 июня, состоится матч первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В между сборными Испании и Хорватии.

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Готовясь к чемпионату Европы, Красная фурия под руководством Луиса де ла Фуэнте разгромила команды Андорры (5:0) и Северной Ирландии (5:1).

Хорватская команда, которую возглавляет Златко Далич, в июне провела спарринги с Северной Македонией (3:0) и Португалией (2:1).

На Евро-2024 в группе В, кроме Испании и Хорватии, также сыграют команды Италии и Албании.

Испания – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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