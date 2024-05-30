Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Ролан Гаррос
30 мая 2024, 20:24 |
1081
5

Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке

Ольга Данилович переиграла Даниэль и вышла в 1/16 финала французского мейджора

30 мая 2024, 20:24 |
1081
5
Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

10-я ракетка мира Даниэль Коллинс (США) неожиданно завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.

В 1/32 финала французского мейджора американка в трех сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 125) за 2 часа и 35 минут.

Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала

Даниэль Коллинс (США) [11] – Ольга Данилович (Сербия) – 7:6 (7:3), 5:7, 4:6

Во второй партии Даниэль не сумела подать на матч при счете 5:4, а в 11-м гейме не реализовала два скрытых матчбола, после чего отдала свою подачу.

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.

Для Коллинс это только 4-е поражение в 27 матчах. Начиная с 20 марта, Даниэль проигрывала только Арине Соболенко (дважды), Мэдисон Киз (в финале турнира в Страсбурге) и теперь Данилович.

Ольга в 3-м раунде Ролан Гаррос сыграет против Донны Векич, которая в своем поединке 1/32 финала переиграла Марту Костюк.

По теме:
Свитолина оценила уровень Осаки в матче против Свентек на Ролан Гаррос 2024
На Ролан Гаррос запретили алкоголь. Все из-за неадекватных болельщиков
ВИДЕО. Зрители освистали Джоковича, который возмутился их выкриками
Ольга Данилович Даниэль Коллинс Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Футбол | 30 мая 2024, 07:47 5
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне
Стало известно, за какой клуб Довбик хочет играть в следующем сезоне

Артем не против перейти в «Атлетико»

«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 30 мая 2024, 10:08 1
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Культовый боксер считает, что Александр снова победит

Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год
Теннис | 30.05.2024, 13:30
Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год
Ястремская повторила личное достижение по выигранным играм на Шлемах за год
Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос
Теннис | 30.05.2024, 14:46
Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос
Минус Костюк. Векич остановила еще одну украинку на Ролан Гаррос
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Другие виды | 29.05.2024, 22:47
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Украинская гимнастка завершила карьеру в 21 год. Она ненавидела Польшу
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
І тепер можна задати собі питання: а потрібен був мені той Страсбург?
Ответить
+3
pol-55
Жаль,подобалась її гра і не тільки...
Ответить
+3
Muskrat2
Остап теж вилетів. Чекають від неї, а вона знову...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Науменко
Просто пальне має колись закінчитись.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
Уайлдер назвал победителя реванша между Усиком и Фьюри
28.05.2024, 18:05 2
Бокс
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
Филипп ХРГОВИЧ: «Усик стал жадным пузом»
30.05.2024, 10:42 13
Бокс
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
29.05.2024, 06:20 14
Футбол
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:34 2
Бокс
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
Народный артист Украины высказался о бронировании футболистов
29.05.2024, 13:47 9
Футбол
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
Источник: Сын Маркевича покинул Украину. Контракт с Карпатами будет прерван
28.05.2024, 19:24 33
Футбол
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
Сборная Украины с киевского ж/д вокзала начала путь на Евро-2024
29.05.2024, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем