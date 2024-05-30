Коллинс сенсационно вылетела из Ролан Гаррос 2024, проиграв 125-й ракетке
Ольга Данилович переиграла Даниэль и вышла в 1/16 финала французского мейджора
10-я ракетка мира Даниэль Коллинс (США) неожиданно завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2024.
В 1/32 финала французского мейджора американка в трех сетах уступила Ольге Данилович (Сербия, WTA 125) за 2 часа и 35 минут.
Ролан Гаррос 2024. 1/32 финала
Даниэль Коллинс (США) [11] – Ольга Данилович (Сербия) – 7:6 (7:3), 5:7, 4:6
Во второй партии Даниэль не сумела подать на матч при счете 5:4, а в 11-м гейме не реализовала два скрытых матчбола, после чего отдала свою подачу.
Это была вторая встреча соперниц. Счет стал равным, 1:1.
Для Коллинс это только 4-е поражение в 27 матчах. Начиная с 20 марта, Даниэль проигрывала только Арине Соболенко (дважды), Мэдисон Киз (в финале турнира в Страсбурге) и теперь Данилович.
Ольга в 3-м раунде Ролан Гаррос сыграет против Донны Векич, которая в своем поединке 1/32 финала переиграла Марту Костюк.
Danilovic’s Day 🌟#RolandGarros pic.twitter.com/3szMYEkiaX— Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2024
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