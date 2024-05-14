Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
11–13 мая состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии 2023/24
11–13 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Фулхэм» 4:0.
«Арсенал» на выезде минимально одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
«Ливерпуль» на «Вилла Парк» упустил победу над «Астон Виллой» (3:3), пропустив два гола на 85-й и 88-й минутах.
«Челси» выиграл у «Ноттингем Форест» 3:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, отличился голом на 8-й и был заменен на 73-й на Рахима Стерлинга.
«Эвертон» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» 1:0. Виталий Миколенко, который защищает цвета «ирисок», пропустил встречу из-за травмы.
«Борнмут» вместе с Ильей Забарным уступил на своем поле «Брентфорду» с Егором Ярмолюком 1:2. Забарный отыграл все 90 минут, а Ярмолюк появился на поле только на 80-й минуте.
Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко с 86 очками. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 85 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» (79).
На 4-м месте располагается «Астон Вилла» (68), а на 5-м – «Тоттенхэм» (63). Для квалификации в Лигу чемпионов 2024/25 Унаи Эмери и компании достаточно набрать 1 очко в последней игре с «Кристал Пэлас» на выезде.
«Челси» и Мудрик идут седьмыми. У «пенсионеров» 57 очков. Столько же и у 6-го «Ньюкасла». «Манчестер Юнайтед» из-за поражения «Арсеналу» отстал – 54 балла и 8-е место.
«Борнмут» с Забарным – 11-й (48), «Эвертон» с Миколенко – 15-й (40), «Брентфорд» с Ярмолюком – 16-й (39).
АПЛ 2023/24. 37-й тур. 11–13 мая
- Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4
- Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3
- Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1
- Тоттенхэм – Бернли – 2:1
- Ньюкасл – Брайтон – 1:1
- Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
- Борнмут – Брентфорд – 1:2
- Ноттингем Форест – Челси – 2:3
- Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
- Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|2
|Манчестер Сити
|36
|26
|7
|3
|91 - 33
|85
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|36
|19
|6
|11
|71 - 59
|63
|6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79 - 57
|57
|7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73 - 61
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|6
|14
|52 - 56
|54
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54 - 58
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
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