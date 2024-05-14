Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля

11–13 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Фулхэм» 4:0.

«Арсенал» на выезде минимально одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

«Ливерпуль» на «Вилла Парк» упустил победу над «Астон Виллой» (3:3), пропустив два гола на 85-й и 88-й минутах.

«Челси» выиграл у «Ноттингем Форест» 3:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, отличился голом на 8-й и был заменен на 73-й на Рахима Стерлинга.

«Эвертон» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» 1:0. Виталий Миколенко, который защищает цвета «ирисок», пропустил встречу из-за травмы.

«Борнмут» вместе с Ильей Забарным уступил на своем поле «Брентфорду» с Егором Ярмолюком 1:2. Забарный отыграл все 90 минут, а Ярмолюк появился на поле только на 80-й минуте.

Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко с 86 очками. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 85 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» (79).

На 4-м месте располагается «Астон Вилла» (68), а на 5-м – «Тоттенхэм» (63). Для квалификации в Лигу чемпионов 2024/25 Унаи Эмери и компании достаточно набрать 1 очко в последней игре с «Кристал Пэлас» на выезде.

«Челси» и Мудрик идут седьмыми. У «пенсионеров» 57 очков. Столько же и у 6-го «Ньюкасла». «Манчестер Юнайтед» из-за поражения «Арсеналу» отстал – 54 балла и 8-е место.

«Борнмут» с Забарным – 11-й (48), «Эвертон» с Миколенко – 15-й (40), «Брентфорд» с Ярмолюком – 16-й (39).

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 11–13 мая

Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4

– 0:4 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3

– 1:3 Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1

– Лутон Таун – 3:1 Тоттенхэм – Бернли – 2:1

– Бернли – 2:1 Ньюкасл – Брайтон – 1:1

Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0

– Шеффилд Юнайтед – 1:0 Борнмут – Брентфорд – 1:2

– 1:2 Ноттингем Форест – Челси – 2:3

– 2:3 Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1

– 0:1 Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Таблица АПЛ 2023/24