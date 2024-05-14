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Англия
14 мая 2024, 01:11 |
143
0

Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля

11–13 мая состоялись матчи 37-го тура чемпионата Англии 2023/24

14 мая 2024, 01:11 |
143
0
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

11–13 мая состоялись матчи 37-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Фулхэм» 4:0.

«Арсенал» на выезде минимально одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

«Ливерпуль» на «Вилла Парк» упустил победу над «Астон Виллой» (3:3), пропустив два гола на 85-й и 88-й минутах.

«Челси» выиграл у «Ноттингем Форест» 3:2. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, отличился голом на 8-й и был заменен на 73-й на Рахима Стерлинга.

«Эвертон» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» 1:0. Виталий Миколенко, который защищает цвета «ирисок», пропустил встречу из-за травмы.

«Борнмут» вместе с Ильей Забарным уступил на своем поле «Брентфорду» с Егором Ярмолюком 1:2. Забарный отыграл все 90 минут, а Ярмолюк появился на поле только на 80-й минуте.

Сейчас первое место занимает «Арсенал» с Зинченко с 86 очками. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» 85 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше. Топ-3 замыкает «Ливерпуль» (79).

На 4-м месте располагается «Астон Вилла» (68), а на 5-м – «Тоттенхэм» (63). Для квалификации в Лигу чемпионов 2024/25 Унаи Эмери и компании достаточно набрать 1 очко в последней игре с «Кристал Пэлас» на выезде.

«Челси» и Мудрик идут седьмыми. У «пенсионеров» 57 очков. Столько же и у 6-го «Ньюкасла». «Манчестер Юнайтед» из-за поражения «Арсеналу» отстал – 54 балла и 8-е место.

«Борнмут» с Забарным – 11-й (48), «Эвертон» с Миколенко – 15-й (40), «Брентфорд» с Ярмолюком – 16-й (39).

АПЛ 2023/24. 37-й тур. 11–13 мая

  • Фулхэм – Манчестер Сити – 0:4
  • Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:3
  • Вест Хэм – Лутон Таун – 3:1
  • Тоттенхэм – Бернли – 2:1
  • Ньюкасл – Брайтон – 1:1
  • Эвертон – Шеффилд Юнайтед – 1:0
  • Борнмут – Брентфорд – 1:2
  • Ноттингем Форест – Челси – 2:3
  • Манчестер Юнайтед – Арсенал – 0:1
  • Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86
2 Манчестер Сити 36 26 7 3 91 - 33 85
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68
5 Тоттенхэм 36 19 6 11 71 - 59 63
6 Ньюкасл 36 17 6 13 79 - 57 57
7 Челси 36 16 9 11 73 - 61 57
8 Манчестер Юнайтед 36 16 6 14 52 - 56 54
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 36 12 12 12 54 - 58 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 - 66 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица

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Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Егор Ярмолюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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