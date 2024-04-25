100-миллионный пшик? Как Джейдон Санчо может начать все с нуля в Манчестере

Сезоны-2018/19 и 2019/20 оказались феноменальными для тогдашнего вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Футболист, который по сути являлся еще тинейджером, очень стремительно ворвался в мир большого футбола и начал демонстрировать свою способность соответствовать топ-уровню выступлений. В Бундеслиге-2018/19 на счету английского легионера оказалось 30 голевых действий (12 голов и 18 ассистов) за «черно-желтых», а спустя год в этом же турнире Санчо отличился уже 34 результативными «поступками» (17 голов и 17 ассистов) в 32 встречах.

Даже несмотря на то, что в сезоне-2020/21 Санчо несколько притормозил (8 голов и 12 ассистов в 26 играх в рамках Бундеслиги), его оценочная стоимость на Transfermarkt взлетела буквально до небес. Летом 2021-го Джейдон, по мнению экспертов и аналитиков, должен был обойтись своему новому клубу не менее чем в 100 миллионов евро. И пускай боссам «Боруссии» все-таки не удалось отыскать покупателя, который бы выложил такие деньги, но и 85 миллионов евро, полученные в итоге от «Манчестер Юнайтед», стали прекрасным экономическим подспорьем для дальнейших планов дортмундцев по развитию клуба.

Санчо приходил в «Манчестер Юнайтед», когда главным тренером «красных дьяволов» являлся еще Уле-Гуннар Сульшер. Однако уже в ноябре 2021-го норвежец был отправлен в отставку, а с нового сезона улучшать ситуацию на «Олд Траффорд» прибыл нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который ранее на родине показал, что умеет помогать талантливой молодежи прогрессировать и выходить на новый уровень развития.

Только вот с Санчо у тен Хага как-то не сложилось. Под руководством нидерландца Джейдон сыграл за «красных дьяволов» 44 поединка, в которых отличился лишь 10 результативными действиями (7 голов и 3 ассиста). В какой-то момент английский вингер стал сперва объектом нападок со стороны многочисленной армии болельщиков «Манчестер Юнайтед», считавших, что Джейдон и близко не демонстрирует той отдачи, которой от него ожидали, выплачивая «Боруссии» 85 миллионов евро. А со временем отнюдь нелицеприятные комментарии в адрес Санчо начал высказывать и сам Эрик тен Хаг.

В сентябре минувшего года ситуация окончательно вышла из-под контроля. После критических замечаний тренера, который публично поставил под сомнение желание Санчо отдаваться на полную в тренировочном процессе, сам футболист не полез за словом в карман и посредством социальных сетей заявил – мол, не верьте этому, да и вообще, так надоело быть «козлом отпущения».

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Собственно говоря, после того Джейдон Санчо в составе «Манчестер Юнайтед» на поле больше не объявлялся. Футболиста призывали извиниться перед наставником, но этого не произошло, и зимой английский вингер вернулся в Дортмунд – «Боруссия» арендовала его на полгода, заплатив 4 миллиона евро, но не включив в соглашение опцию на выкуп.

С тех пор Санчо так и не сумел вернуться на прежний феноменальный уровень выступлений, даже оказавшись в некогда абсолютно родной и комфортной «Боруссии». Неудивительно, что сейчас в прессе циркулируют слухи о нежелании «черно-желтых» даже начинать какие-то переговоры с «Манчестер Юнайтед» о полноценном трансфере Санчо. А это говорит лишь об одном: летом Джейдон будет вынужден вернуться в МЮ.

Впрочем, в связи с этим, есть и другая интересная информация от английских инсайдеров. Поговаривают, что сам Санчо, дескать, абсолютно не против того, чтобы попробовать начать все с нуля в «Манчестер Юнайтед». Что правда, для этого у вингера есть лишь одно условие – он готов перезапускать карьеру на «Олд Траффорд» только, если клуб покинет тен Хаг.

В настоящее время в «Манчестер Юнайтед» продолжаются процессы перестройки и переосмысления, начавшиеся после прихода в клуб менеджмента группы Ineos во главе с британским миллиардером сэром Джимом Рэтклиффом. Некоторые обозреватели и вовсе ожидают, что летом на «Олд Траффорд» произойдет нечто сродни революции, но далеко не факт, что события будут развиваться именно по такому сценарию…

В настоящий момент судьба тен Хага в МЮ не является предрешенной. Если нидерландский специалист сумеет до конца сезона приятно удивить Рэтклиффа, то его вполне могут оставить на должности, даже несмотря на ожидания большинства футболистов, что летом команда получит нового наставника.

Поскольку отношения Санчо и тен Хага считаются «такими, которые невозможно хоть как-то исправить», именно потенциальный уход нидерландца является ключевым условием для возвращения Джейдона в «Манчестер Юнайтед».

Но в пользу Санчо, помимо потенциального ухода тен Хага, может сыграть и еще один фактор. Дело в том, что буквально на днях новым техническим директором «Манчестер Юнайтед» стал 52-летний Джейсон Уилкокс, который с лета минувшего года работал на аналогичной должности в «Саутгемптоне», а до этого много лет провел в структуре «Манчестер Сити».

Санчо, как известно, с 2015 по 2017 годы пребывал в академии «Манчестер Сити», а Уилкокс в это время как раз входил сперва в тренерский штаб команды U-18, а затем – молодежки «горожан», где при нем как раз и дебютировал 15-летний Санчо, отличившийся сразу же двумя забитыми мячами в течение первых пяти минут на поле.

Именно персона Уилкокса может стать тем «спасительным кругом» для карьеры Санчо, если он решит остаться в «Манчестер Юнайтед». Хотя в остальном в клубе, похоже, все еще нацелены на летнее расставание с Джейдоном. Чтобы начать эффективный процесс обновления команды, менеджмент Ineos хочет сперва избавиться от «балласта». В число тех, кто летом может быть продан входят Мейсон Гринвуд, Скотт Мактоминей, Каземиро, Аарон Ван-Биссака и Антони.

С другой стороны, расставаться со своими футболистами за бесценок Рэтклифф и его советники, похоже, также не намерены, а потому кому-то из указанных игроков, вполне вероятно, придется остаться, если выгодных предложений так и не поступит. И Санчо, за которым сейчас нет очереди из покупателей, может оказаться одним из таковых.

Интересно и то, что совсем недавно в похожую ситуацию и под дальнейшие репрессии со стороны тен Хага мог попасть аргентинский вундеркинд «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Футболист лайкнул пост одного из журналистов с критикой решений нидерландского тренера в поединке против «Борнмута» (2:2), на что тот час же обратили внимание болельщики.

Однако, как впоследствии стало известно британским журналистам от источников из клуба, очень быстро вопрос по поводу поступка Гарначо был рассмотрен внутри команды, и аргентинец дал «четкий сигнал» тренеру, что не хочет наступать на те же грабли, что и Санчо, поспешно удалив лайк.

Впрочем, Гарначо было куда отступать, а вот для Санчо вариантов в «Манчестер Юнайтед» не так уж и много. И Джейдон точно будет среди тех футболистов «красных дьяволов», которые с большим энтузиазмом встретят потенциальную новость об отставке тен Хага. Только она способна открыть для него пресловутый «последний шанс»…