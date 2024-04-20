ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора клуба
Джейсон Уилкокс будет заниматься планированием летних трансферов
Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Джейсона Уилкокса новым техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.
Подробности сделки не разглашаются. Специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.
Ранее Джейсон был директором в «Саутгемптоне», а также находился на той же должности в академии «Манчестер Сити».
Отметим, что за шесть туров до окончания сезона «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспоминаем тех представителей Леверкузена, которые оказались в шаге от выдающегося триумфа
Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере, одолев Коко Гофф