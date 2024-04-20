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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора клуба
Англия
20 апреля 2024, 09:16 |
37
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора клуба

Джейсон Уилкокс будет заниматься планированием летних трансферов

20 апреля 2024, 09:16 |
37
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейсон Уилкокс

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Джейсона Уилкокса новым техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.

Подробности сделки не разглашаются. Специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.

Ранее Джейсон был директором в «Саутгемптоне», а также находился на той же должности в академии «Манчестер Сити».

Отметим, что за шесть туров до окончания сезона «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.

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Юрій Вишневський Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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