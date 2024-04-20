ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового технического директора клуба

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Джейсона Уилкокса новым техническим директором в рамках обновления футбольного департамента клуба.

Подробности сделки не разглашаются. Специалист будет заниматься планированием летних трансферов, работать над набором персонала и академии.

Ранее Джейсон был директором в «Саутгемптоне», а также находился на той же должности в академии «Манчестер Сити».

Отметим, что за шесть туров до окончания сезона «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 10 очков.