Боруссия Дортмунд не собирается выкупать Санчо у Манчестер Юнайтед
34 миллиона фунтов для немцев – слишком много
Известный инсайдер Экрем Конур опроверг информацию о том, что «Боруссия» Дортмунд собирается выкупить у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
«Красные дьяволы» хотят получить за своего игрока 34 миллиона фунтов. «Боруссия» платить такую сумму не собирается. За ситуацией следят ряд клубов из АПЛ и испанской Ла Лиги.
Санчо выступает за «Боруссия» с января текущего года на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Контракт 24-летнего вингера сборной Англии с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.
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