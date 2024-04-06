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  4. Боруссия Дортмунд не собирается выкупать Санчо у Манчестер Юнайтед
Германия
06 апреля 2024, 15:11 |
186
0

Боруссия Дортмунд не собирается выкупать Санчо у Манчестер Юнайтед

34 миллиона фунтов для немцев – слишком много

06 апреля 2024, 15:11 |
186
0
Боруссия Дортмунд не собирается выкупать Санчо у Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Известный инсайдер Экрем Конур опроверг информацию о том, что «Боруссия» Дортмунд собирается выкупить у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

«Красные дьяволы» хотят получить за своего игрока 34 миллиона фунтов. «Боруссия» платить такую сумму не собирается. За ситуацией следят ряд клубов из АПЛ и испанской Ла Лиги.

Санчо выступает за «Боруссия» с января текущего года на правах аренды. На его счету 2 гола и 2 ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Контракт 24-летнего вингера сборной Англии с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года.

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Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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