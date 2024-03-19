Боруссия Дортмунд готова выкупить Санчо у Манчестер Юнайтед
Сейчас вингер выступает за немецкий клуб на правах аренды
«Боруссия» Дортмунд готова выкупить у «Манчестер Юнайтед» вингера Джейдона Санчо, который сейчас выступает за немецкий клуб на правах аренды. Об этом сообщает авторитетный немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг.
По его информации, «Манчестер Юнайтед» требует за игрока 35 миллионов евро, и «Боруссия» готова выплатить эту сумму. Проблемой может стать огромная зарплата Санчо. 23-летнему англичанину придется пойти на значительное сокращение зарплаты.
После возвращение в «Боруссию» в январе Санчо принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эмиль Мустафаев может впервые сыграть за национальную команду Азербайджана
Артур Казо не сумел доиграть первый матч отбора к тысячнику в Майами против Гарольда Майо