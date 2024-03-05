Игроки МанЮнайтед ждут, что Рэтклифф уволит тен Хага по окончании сезона
Футболистов беспокоит интенсивность тренировок тен Хага, не дающих результата
Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» ожидают, что новый совладелец клуба Джим Рэтклифф не станет продолжать сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mail.
Несмотря на то, что 54-летний специалист все еще пользуется поддержкой команды, некоторые игроки выражают обеспокоенность относительно интенсивности тренировок тен Хага на фоне неудачных результатов «красных дьяволов» в АПЛ. При этом источник не называет имена футболистов, не симпатизирующих нынешнему наставнику.
Напомним, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, на 11 очков отставая от топ-четверки.
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