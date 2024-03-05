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  4. Игроки МанЮнайтед ждут, что Рэтклифф уволит тен Хага по окончании сезона
Англия
05 марта 2024, 13:07 |
278
1

Игроки МанЮнайтед ждут, что Рэтклифф уволит тен Хага по окончании сезона

Футболистов беспокоит интенсивность тренировок тен Хага, не дающих результата

05 марта 2024, 13:07 |
278
1
Игроки МанЮнайтед ждут, что Рэтклифф уволит тен Хага по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» ожидают, что новый совладелец клуба Джим Рэтклифф не станет продолжать сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом по окончании текущего сезона, сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что 54-летний специалист все еще пользуется поддержкой команды, некоторые игроки выражают обеспокоенность относительно интенсивности тренировок тен Хага на фоне неудачных результатов «красных дьяволов» в АПЛ. При этом источник не называет имена футболистов, не симпатизирующих нынешнему наставнику.

Напомним, на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, на 11 очков отставая от топ-четверки.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед отставка Джим Рэтклифф
Источник Daily Mail
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