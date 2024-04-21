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Чемпионат Украины
Верес
21.04.2024 13:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 02:09 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:32
36
0

Верес – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Осечка обойдется гостям значительно дороже

21 апреля 2024, 02:09 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:32
36
0
Верес – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 21 апреля, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и днепровский «Днепр-1». Стартовый свисток рефери Клима Заброды из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Верес


Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому отдельный вес в общем результате выступлений команд получает каждый отдельный компонент. Для кого-то это может быть календарь, для кого-то – резервы в ротации, у кого-то может быть переполненный лазарет, а кому-то просто повезет сыграть больше матчей при родных фанатах, что в теории также играет на пользу команде. На последний пункт будет отчаянно налегать ровенский «Верес», так как у него осталось всего три домашних матча, два из которых будут против прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Но предстоящая игра к этой категории никакого отношения не имеет. Тут все просто – аутсайдер будет цепляться за очки для того, чтобы остаться в «элите», а фаворит будет делать тоже самое для того, чтобы удерживать позиции в верхней части турнирной таблицы. Очевидно, что «сойтись посередине» в такой ситуации не получится – кто-то, или даже обе команды, должны будут понести потери в ответственный момент.

И тут впору посмотреть на опыт выступления команды Олега Шандрука против команд из верхней части турнирной таблицы. Неплохой опыт, надо признать, – у «Динамо» очки на своем поле забрали, у «Шахтера» и «Полесья» – тоже. С «Кривбассом», разве что, история успеха не задалась, но там что ни матч, то какой-то скандал. Следовательно, «Верес» цепляется и планирует делать это до последнего. Под вопросом состояние опытного полузащитника Андрея Кухарука – не проблема, Дмитрий Клёц его успешно заменил по ходу прошлой игры. Есть ротация, есть цели, есть вполне приемлемый календарь. Это в ближайших трех играх, еще играть против «Руха» и «Динамо», ровенчанам будет очень сложно, а вот потом начнется настоящая охота.

Днепр-1


После прошлого сезона, достаточно успешного, надо признать, у днепровского «Днепра-1» были исключительно чемпионские амбиции на старте и даже что-то там команда пыталась сделать в квалификации еврокубков, но в итоге оставила свой след в истории в негативном смысле – сразу в три турнира не суметь отобраться надо было еще постараться. Как итог, начало сезона оказалось смазанным, середина почти проваленной, а потом пришел Юрий Максимов и на волне смены тренера удалось лихо исправить удручающую ситуацию.

Но песни, пляски и воздыхания от успехов команды во главе с новым главным тренером быстро закончились и во второй части сезона «Днепр-1» сделал все, чтобы за шесть матчей до конца сезона и близко не попадать в когорту команд, которые претендуют на чемпионство. Нет побед в последних двух матчах против «Металлиста 1925» (1:1) и «Зари» (2:2), не было их и до этого в играх против ЛНЗ (1:1), «Руха» (0:1) и «Миная» (1:1). У последних, явных аутсайдеров лиги, и вовсе за сезон ни разу не выиграли – несерьезный, выходит, претендент.

Да и куда тут уже разгоняться? До «Шахтера» на первой строчке дистанция составляет 11 очков, при игре в запасе у дончан, поэтому нет, чемпионом СК в этом году уже точно не станет. Тут хоть бы удержать ту четвертую строчку, которая есть по состоянию на сегодня, потому что календарь впереди просто ужасный. «Динамо», «Кривбасс», «Александрия», «Шахтер» и «Черноморец» – каждому сопернику нужны будут три очка, а где тогда их брать «Днепру-1»? «Рух» и «Полесье» тем временем готовы воспользоваться очередной ошибкой команды Максимова.

История встреч


Футбольные пути «Вереса» и «Днепра-1» ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 4 успешные игры. Команды последний раз играли между собой в октябре прошлого года, когда на «Днепр-Арене» гол Александра Филиппова и автогол Семена Вовченко принесли победу днепрянам (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Клим Заброда из Киева, который на своем счету имеет уже 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Максим Чос и Игорь Рыбченко, а резервным арбитром отработает Назарий Дёрдь. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Шандором и Семеном Шлончаком. У Заброды есть опыт проведения матчей с участием «Вереса» – 2 победы и 1 поражение, тогда как с «Днепром-1» он не пересекался.

Ориентировочные составы


«Верес»: Когут – Шевченко, Вовченко, Курко, Балан – Клёц, Кучеренко – Шастал, Яго, Дахновский – Мрвалевич.

«Днепр-1»: Волынец – Пасич, Сарапий, Сваток, Мирошниченко – Рубчинский, Бабенко – Леднев, Очеретько, Горбунов – Гуцуляк.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что команды сыграют в результативный футбол. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

21 апреля, воскресенье

«Верес» – «Днепр-1»
Ровно. «Авангард». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал УПЛ ТВ
ВЕРЕС – ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Клим Заброда (Киев)
Прогноз Sport.ua – 1:2
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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