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Верес
21.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 17:51 |
297
0

Верес – Днепр-1 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура УПЛ

21 апреля 2024, 17:51 |
297
0
Верес – Днепр-1 – 1:1. Видео голов и обзор матча
НК Верес

В воскресенье, 21 апреля, состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Верес» и «Днепр-1».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Верес» – «Днепр-1» - 1:1

Голы: Дахновский, 19 – Адамюк, 33

«Верес»: Когут – Шевченко, Жулио Сезар, Курко (Морозко, 71), Балан – Кучеров, Кучеренко – Шастал, Яго, Дахновский (Шарай, 71) – Гайдучик (Годя, 76).

«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко (Шолупец, 90), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев, Очеретько, Горбунов (Пасич, 46), Танчик (Гаджиев, 31) – Гуцуляк.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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