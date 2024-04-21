Верес – Днепр-1 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 25-го тура УПЛ
В воскресенье, 21 апреля, состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Верес» и «Днепр-1».
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Верес» – «Днепр-1» - 1:1
Голы: Дахновский, 19 – Адамюк, 33
«Верес»: Когут – Шевченко, Жулио Сезар, Курко (Морозко, 71), Балан – Кучеров, Кучеренко – Шастал, Яго, Дахновский (Шарай, 71) – Гайдучик (Годя, 76).
«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко (Шолупец, 90), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев, Очеретько, Горбунов (Пасич, 46), Танчик (Гаджиев, 31) – Гуцуляк.
События матча
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