МАКСИМОВ: «Был трансферный бан. С 13 игроками не потянем чемпионат»

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого матча 25-го тура УПЛ против «Вереса» из Ровно (1:1):

– Ничья в Ровно – это для вас положительный результат?

– Нет, мы настраивались на победу. Вообще мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать.

– Прокомментируйте замену Танчика в первом тайме. Для вас уже становятся традицией столь быстрые замены.

– Парень не вошел в игру и нужно было что-то делать.

– Для команды это уже третья ничья подряд. Как это прокомментируете?

– В зимний перерыв нас оставило много ребят – шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент.

У нас был трансферный бан, все это было тяжело, и мы понимали, что 13 футболистами мы не потянем чемпионат. Так что все было закономерно, это мое мнение. В футбол играют даже не 20 футболистов.

– Сегодня кто-то был ближе к победе или ничья закономерна?

– На мой взгляд, ничья сегодня – закономерный результат.