МАКСИМОВ: «Был трансферный бан. С 13 игроками не потянем чемпионат»
Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Вереса»
Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого матча 25-го тура УПЛ против «Вереса» из Ровно (1:1):
– Ничья в Ровно – это для вас положительный результат?
– Нет, мы настраивались на победу. Вообще мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать.
– Прокомментируйте замену Танчика в первом тайме. Для вас уже становятся традицией столь быстрые замены.
– Парень не вошел в игру и нужно было что-то делать.
– Для команды это уже третья ничья подряд. Как это прокомментируете?
– В зимний перерыв нас оставило много ребят – шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент.
У нас был трансферный бан, все это было тяжело, и мы понимали, что 13 футболистами мы не потянем чемпионат. Так что все было закономерно, это мое мнение. В футбол играют даже не 20 футболистов.
– Сегодня кто-то был ближе к победе или ничья закономерна?
– На мой взгляд, ничья сегодня – закономерный результат.
События матча
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