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Верес
21.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 18:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:54
964
0

МАКСИМОВ: «Был трансферный бан. С 13 игроками не потянем чемпионат»

Главный тренер СК «Днепр-1» прокомментировал итоги матча против «Вереса»

21 апреля 2024, 18:55 | Обновлено 21 апреля 2024, 19:54
964
0
МАКСИМОВ: «Был трансферный бан. С 13 игроками не потянем чемпионат»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Главный тренер СК «Днепр-1» Юрий Максимов прокомментировал итоги гостевого матча 25-го тура УПЛ против «Вереса» из Ровно (1:1):

– Ничья в Ровно – это для вас положительный результат?

– Нет, мы настраивались на победу. Вообще мы на каждый матч выходим, чтобы побеждать.

– Прокомментируйте замену Танчика в первом тайме. Для вас уже становятся традицией столь быстрые замены.

– Парень не вошел в игру и нужно было что-то делать.

– Для команды это уже третья ничья подряд. Как это прокомментируете?

– В зимний перерыв нас оставило много ребят – шесть футболистов, а мы никого не взяли, кроме Очеретько, и то в самый последний момент.

У нас был трансферный бан, все это было тяжело, и мы понимали, что 13 футболистами мы не потянем чемпионат. Так что все было закономерно, это мое мнение. В футбол играют даже не 20 футболистов.

– Сегодня кто-то был ближе к победе или ничья закономерна?

– На мой взгляд, ничья сегодня – закономерный результат.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
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Юрий Максимов чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Днепр-1 Верес - Днепр-1 трансферный бан
Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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