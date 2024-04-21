В воскресенье, 21-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ровенский «Верес» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Команда Юрия Максимова на чемпионский титул уже особо не претендует. Тут как бы не сорваться и не опуститься за пределы зоны еврокубков. А конкуренты тем временем не отстают. Пока «Днепр-1» не мог выиграть два тура подряд, уже даже «Полесье» начало понемногу просыпаться. Так и до «Руха» может дойти, а там уже и четыре очка отрыва не спасут. Но сейчас СК должен думать только об игре против претендента на вылет, который борется за выживание и за счет матчей на своем поле может на многое претендовать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.