Три потери очков подряд. Днепр-1 сыграл вничью в гостях у Вереса

Субботняя часть противостояний в рамках двадцать пятого тура украинской Премьер-лиги разогрела зрительский интерес на фоне безусловно интересных еврокубковых поединков, которые происходили посреди недели. А потом надо было переходить к программе воскресенья, которая сразу начиналась с довольно неординарного и от того непредсказуемого противостояния в Ровно.

В гости к местному «Вересу» приехал днепровский «Днепр-1», и хотя между этими командами в турнирной таблице существовала пропасть аж в 25 очков, отчего и задачи они решали совершенно отличные друг от друга, однако каждой из них нужны были три очка. А когда случается такая история, то в выигрыше всегда находятся именно болельщики. Ну, почти всегда, и этот матч стал ярким примером этого состояния неопределенности.

Все знают, что сейчас в СК очень непростая ситуация в кадровом плане и банально нет полноценного по функционалу нападающего на острие атаки. Но не настолько все плохо, чтобы нападение днепрян просто страдало на поле где-то полчаса от начала гостевого матча! «Вересу» удалось сдержать стартовый натиск соперников, после чего те очень трудно перестраивались на другой лад.

А пока длился этот процесс, «Днепр-1» еще и грубо ошибаться начал в защите, следствием чего стала передача Сватка от собственных владений точно в ноги Яго, после чего бразилец покатил налево на ход Дахновскому, а тот в касание пробил в дальний угол. Если это было не худшее развитие событий для команды Максимова, то что тогда?

Однако все равно, по большому счету, судьба матча напрямую зависела от того, сумеет ли гостевой коллектив разыграться как следует. И вот именно «как следует» – точно не получилось, но соперники немного помогли отыграться, когда во время подачи углового с правого фланга Жулио Сезар перед вратарской атаковал Паста, а тот выпустил мяч из рук на ногу Сарапию, отскок от удара которого затем добил Адамюк. Хоть что-то, потому что до этого у «Днепра-1» и моментов впереди не было.

При этом Максимов уже начинал нервничать и вносить в игру коррективы заменами. Очевидно, что при отсутствии резерва такие ранние шаги были едва ли не последними шансами реально влиять на ход событий от гостей. Последствия этого были заметны уже под конец матча, когда нужно было добавлять, однако за счет чего?

В то же время напротив СК был вполне слаженный коллектив, который понимал, где надо немного подогреть градус борьбы, а где надо просто переждать период активности оппонентов. В общем, «Верес» просто балансировал ход событий на поле и выигрывал для себя время. С определенной неспособностью качественно атаковать, конечно, но когда речь идет о драгоценных зачетных баллах, то кто в здравом уме из аутсайдеров станет рисковать? А «Днепру-1» что одно очко, что ноль – одинаково плохо.

В следующие выходные ровенский «Верес» сыграет в гостях у львовского «Руха», тогда как к днепровскому «Днепру-1» наведается киевское «Динамо».

Наши оценки:

«Верес» (замены): Морозко – 6,0, Шарай – 6,0, Годя – б/о, Шестаков – б/о.

«Днепр-1» (замены): Гаджиев – 6,0, Пасич – 6,0, Шолупец – б/о.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Верес» – «Днепр-1» – 1:1

Голы: Дахновский, 19 – Адамюк, 33

Предупреждения: Жулио Сезар, 8, Шастал, 55, Курко, 65, Яго, 82 – Очеретько, 45, Сваток, 73, Леднев, 85, Гаджиев, 90+4

«Верес»: Когут – Шевченко, Жулио Сезар, Курко (Морозко, 71), Балан – Кучеров, Кучеренко – Шастал, Яго, Дахновский (Шарай, 71) – Гайдучик (Годя, 76).

«Днепр-1»: Волынец – Мирошниченко (Шолупец, 90), Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко – Леднев, Очеретько, Горбунов (Пасич, 46), Танчик (Гаджиев, 31) – Гуцуляк.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

Удары (в створ): 5 (3) – 6 (4)

Угловые: 2 – 6

Оффсайды: 2 – 2.

ВЕРЕС – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C