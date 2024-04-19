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Лига Европы
19 апреля 2024, 03:33 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:35
73
0

Стефано Пиоли прокомментировал вылет Милана из Лиги Европы

Наставник «россонери» признал, что соперник лучше себя проявил в матчах 1/4 финала ЛЕ

19 апреля 2024, 03:33 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:35
73
0
Стефано Пиоли прокомментировал вылет Милана из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признал, что игроки «Ромы» заслужили пройти в следующий этап Лиги Европы. Напомним, «россонери» в ответном матче проиграли (1:2), а неделю назад на своем поле также потерпели минимальное поражение (0:1).

«Мы покидаем турнир с сожалением. «Рома» показала больше качества и решимости в двух матчах, поэтому они заслужили право пройти дальше.

Нам, конечно, не хватило качества, поскольку, помимо того, что мы не создавали явных моментов, у нас были ситуации в штрафной, которые мы должны были использовать.

Мы должны были воспользоваться тем фактом, что они остались вдесятером, но нам не хватило ни качества, ни решимости, чтобы переломить ситуацию, когда мы проигрывали 0:2.

Мы должны были быстрее перемещать мяч, а не пытаться торопить события, но мы не смогли реализовать моменты, которые создали.

В первом голе мы вовремя не заметили забегание Манчини. Во втором нас было больше, и мы должны были закрыть соперников.

Как я уже сказал, мы должны признать, что не играли на том уровне, на который рассчитывали и который хотели показать сегодня», – признался наставник «Милана».

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Стефано Пиоли Рома Рим Милан Рома - Милан Лига Европы
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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