Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча
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Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.
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Рома второй раз выиграла итальянское дерби у Милана (1:0 в гостях и 2:1 дома).
В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) Рома сыграет с немецким Байером.
🏆 Лига Европы 2023/24
1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля
22:00. Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 [1-й матч – 1:0]
Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85
Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Пауло Дибала, 22 мин.
ГОЛ! 2:1. Маттео Габбия, 85 мин
События матча
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