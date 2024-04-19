Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

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Рома второй раз выиграла итальянское дерби у Милана (1:0 в гостях и 2:1 дома).

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) Рома сыграет с немецким Байером.

🏆 Лига Европы 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

22:00. Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 [1-й матч – 1:0]

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Пауло Дибала, 22 мин.

ГОЛ! 2:1. Маттео Габбия, 85 мин