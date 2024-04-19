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Лига Европы
Проходит дальше Рома
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Милан
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Лига Европы
19 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:03
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0

Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка четвертьфинала Лиги Европы

19 апреля 2024, 03:59 | Обновлено 19 апреля 2024, 04:03
32
0
Рома – Милан – 2:1. Волки снова выиграли дерби. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Рома второй раз выиграла итальянское дерби у Милана (1:0 в гостях и 2:1 дома).

В полуфиналах Лиги Европы (2 и 9 мая) Рома сыграет с немецким Байером.

🏆 Лига Европы 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

22:00. Рома (Италия) – Милан (Италия) – 2:1 [1-й матч – 1:0]

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Джанлука Манчини, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Пауло Дибала, 22 мин.

ГОЛ! 2:1. Маттео Габбия, 85 мин

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
31’
Зеки Челик (Рома) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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