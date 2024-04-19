Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы

Рома в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы обыграла Милан со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (3:1) пробилась в полуфинал. При этом хозяева с 31-й минуте играли в меньшинстве, но к тому моменту уже вели в два мяча.

В полуфинале Лиги Европы Рома сыграет против чемпиона Германии Байера.

Лига Европы. Ответный четвертьфинал

Рома – Милан 2:1 (первый матч Рома выиграла 1:0)

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбиа, 86

Рома: Свилар, Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Пеллегрини (Санчеш, 81), Паредес, Бове (Анхельньо, 82), Эль-Шаарави, Дибала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрахам, 29)

Милан: Меньян, Калабрия (Рейндерс, 46), Габбиа, Томори, Эрнандес, Беннасер (Йович, 40), Муса (Флоренци, 69), Пулишич (Окафор, 69), Лофтус-Чик (Чуквуэзе, 46), Леау, Жиру

Удален: Челик, 31