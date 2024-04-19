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Лига Европы
Проходит дальше Рома
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 1
Милан
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Лига Европы
19 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:52
336
0

Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы

Команда Де Росси пробилась в 1/2 финала еврокубка

19 апреля 2024, 00:05 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:52
336
0
Рома в меньшинстве разобралась с Миланом и вышла в полуфинал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Рома в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы обыграла Милан со счетом 2:1 и по сумме двух матчей (3:1) пробилась в полуфинал. При этом хозяева с 31-й минуте играли в меньшинстве, но к тому моменту уже вели в два мяча.

В полуфинале Лиги Европы Рома сыграет против чемпиона Германии Байера.

Лига Европы. Ответный четвертьфинал

Рома – Милан 2:1 (первый матч Рома выиграла 1:0)
Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбиа, 86

Рома: Свилар, Челик, Смоллинг, Манчини, Спинаццола, Пеллегрини (Санчеш, 81), Паредес, Бове (Анхельньо, 82), Эль-Шаарави, Дибала (Льоренте, 43), Лукаку (Абрахам, 29)

Милан: Меньян, Калабрия (Рейндерс, 46), Габбиа, Томори, Эрнандес, Беннасер (Йович, 40), Муса (Флоренци, 69), Пулишич (Окафор, 69), Лофтус-Чик (Чуквуэзе, 46), Леау, Жиру

Удален: Челик, 31

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Габбиа (Милан).
31’
Зеки Челик (Рома) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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