18 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда после отставки Жозе Моуринью заметно встрепенулась. Если при Особенном была угроза финишировать за пределами зоны еврокубков, то сейчас вполне реальны шансы побороться за четвертое, лигочемпионовское место. Впереди Болонья, и далеко не факт, что неопытный середняк с молодым Тиагой Моттой во главе выдержит необычное для себя давление. При этом волки еще и в Лиге Европы продолжали бороться. Они с трудом, только через серию пенальти после обмена ничьими 1:1, выбили Фейенорд. Правда, в следующем раунде деклассировали дома Брайтон, разгромив его 4:0. После такого минимальное поражение в Англии не особенно кого-то в Риме расстроило. На Сан-Сиро вдруг получилось выиграть. Но потом не доиграли поединок в Серии А из-за проблем с сердцем Ндинги - как это скажется?

Милан

Клуб в этом сезоне снова играет успешнее на внутренней арене, чем на международной. Россонери добиваются хороших результатов, но сосредотачиваясь на чем-то одном. В позапрошлом сезоне они не вышли из своей группы Лиги чемпионов, но компенсировали это долгожданным скудетто. В 2022/2023 первенство в Серии А не удержали и близко - если бы не штраф для Ювентуса, то и на четвертом месте бы не получилось бы финишировать. Сейчас красно-черные уступают в своем первенстве только невероятному соседу, Интеру - даже Старая Синьора весной сдулась и отстала. Но в Лиге чемпионов итальянцы, попав в сложную группу, все-таки, по дополнительным показателям, уступили ПСЖ. Правда, в Лиге Европы подопечные Стефано Пиоли смогли уверенно выбить и Ренн, и Славию. С джалоросси, возможно, недонастроились, ведь так и не ответили на единственный гол соперника.

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Статистика личных встреч

Достаточно сказать, что в последний раз волки при разных наставниках выигрывали в 2019-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей, тем более что джалоросси могут и на ничью пытаться сыграть. Ставим на красно-черных при форе 0 (коэффициент - 1,79).