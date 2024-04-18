Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы
Рома
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 апреля 2024, 04:51 |
24
0

Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву

18 апреля 2024, 04:51 |
24
0
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рома» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда после отставки Жозе Моуринью заметно встрепенулась. Если при Особенном была угроза финишировать за пределами зоны еврокубков, то сейчас вполне реальны шансы побороться за четвертое, лигочемпионовское место. Впереди Болонья, и далеко не факт, что неопытный середняк с молодым Тиагой Моттой во главе выдержит необычное для себя давление. При этом волки еще и в Лиге Европы продолжали бороться. Они с трудом, только через серию пенальти после обмена ничьими 1:1, выбили Фейенорд. Правда, в следующем раунде деклассировали дома Брайтон, разгромив его 4:0. После такого минимальное поражение в Англии не особенно кого-то в Риме расстроило. На Сан-Сиро вдруг получилось выиграть. Но потом не доиграли поединок в Серии А из-за проблем с сердцем Ндинги - как это скажется?

Милан

Клуб в этом сезоне снова играет успешнее на внутренней арене, чем на международной. Россонери добиваются хороших результатов, но сосредотачиваясь на чем-то одном. В позапрошлом сезоне они не вышли из своей группы Лиги чемпионов, но компенсировали это долгожданным скудетто. В 2022/2023 первенство в Серии А не удержали и близко - если бы не штраф для Ювентуса, то и на четвертом месте бы не получилось бы финишировать. Сейчас красно-черные уступают в своем первенстве только невероятному соседу, Интеру - даже Старая Синьора весной сдулась и отстала. Но в Лиге чемпионов итальянцы, попав в сложную группу, все-таки, по дополнительным показателям, уступили ПСЖ. Правда, в Лиге Европы подопечные Стефано Пиоли смогли уверенно выбить и Ренн, и Славию. С джалоросси, возможно, недонастроились, ведь так и не ответили на единственный гол соперника.

❗️ Больше прогнозов в нашем Telegram!

Статистика личных встреч

Достаточно сказать, что в последний раз волки при разных наставниках выигрывали в 2019-м году.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей, тем более что джалоросси могут и на ничью пытаться сыграть. Ставим на красно-черных при форе 0 (коэффициент - 1,79).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вест Хэм – Байер. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Лилль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Фенербахче – Олимпиакос. Прогноз, анонс на матч 1/4 финала Лиги конференций
Рома Рим Милан Рома - Милан Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 00:28 14
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ

Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче

ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 05:12 0
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ

Андрей помог Реалу обыграть пройти Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов

Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Футбол | 17.04.2024, 23:59
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Футбол | 18.04.2024, 01:40
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Футбол | 17.04.2024, 13:55
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
16.04.2024, 23:59 58
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
17.04.2024, 00:45
Футбол
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
16.04.2024, 23:57 19
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 07:10 4
Футбол
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
Реал нашел вратаря, который будет конкурировать с Луниным за место в старте
16.04.2024, 10:16 5
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем