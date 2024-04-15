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Лига Европы
Рома
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 апреля 2024, 17:27 |
18
0

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы

15 апреля 2024, 17:27 |
18
0
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома – Милан

В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Милан».

Матч состоится в итальянском Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

В первом поединке «Аталанта» победила со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Рома Рим Милан Рома - Милан Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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