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Вест Хэм
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Байер Проходит дальше
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Лига Европы
19 апреля 2024, 02:01 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:13
154
0

Хаби Алонсо подвел итоги сложного матча с Вест Хэмом

Испанц доволен выходом в 1/2 финала Лиги Европы

19 апреля 2024, 02:01 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:13
154
0
Хаби Алонсо подвел итоги сложного матча с Вест Хэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями от матча с «Вест Хэмом» (1:1) в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Немецкий клуб дома добыл победу (2:0), благодаря которой вышел в полуфинал турнира.

«Мы готовились к тому, что соперник будет очень сильно давить. Нам было не очень в нашей расстановке, мы не могли найти свою игру. Честно говоря, в первом тайме они были лучше, а мы чувствовали себя не очень комфортно. К счастью, мы изменили ситуацию в перерыве.

Я счастлив, что мы прошли дальше. В Лиге Европы всегда бывают сложные моменты.

У «Вест Хэма» хорошие футболисты и энергия. Надо отдать им должное, они играли очень сильно, совсем не так, как в Леверкузене. Нужно справляться с трудными моментами, не всегда удается контролировать игру все 90 минут. Очень важно, что мы не пропустили второй или третий гол.

Наш рекорд? Это следствие хорошей работы. Это очень приятно, и мы рады этому», – сказал испанский специалист.

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Хаби Алонсо Байер Вест Хэм Лига Европы
Руслан Травкин Источник: BBC
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