В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Байер».

Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

В первом поединке «Байер» победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция