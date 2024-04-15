Лига Европы15 апреля 2024, 16:01 |
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Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы
15 апреля 2024, 16:01 |
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В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Байер».
Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.
В первом поединке «Байер» победил со счетом 2:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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