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Лига Европы
Вест Хэм
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 апреля 2024, 16:01 |
26
0

Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы

15 апреля 2024, 16:01 |
26
0
Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Вест Хэм – Байер

В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Байер».

Игра состоится в Лондоне на Олимпийском стадионе.

В первом поединке «Байер» победил со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: Хаби Алонсо через год-два ждет приглашения от Реала
Вест Хэм Байер Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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