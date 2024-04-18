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Вест Хэм
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Байер Проходит дальше
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Лига Европы
18 апреля 2024, 23:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:47
956
1

Байер снова избежал поражения и пробился в полуфинал Лиги Европы

Как команда Алонсо это делает?

18 апреля 2024, 23:58 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:47
956
1
Байер снова избежал поражения и пробился в полуфинал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Байер в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы на выезде сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом и по сумме двух матчей прошел в полуфинал турнира.

Команда Хаби Алонсо почти до конца встречи проигрывала 0:1, но в очередной раз в нынешнем сезоне сравняла счет и избежала поражения. Байер еще не проиграл ни в одном матче сезона.

В полуфинале чемпион Германии сыграет против Ромы.

Лига Европы. Ответный четвертьфинал

Вест Хэм – Байер 1:1 (первый матч Байер выиграл 2:0)
Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд, Кресвелл, Альварес (Корне, 84), Соучек, Боуэн, Уорд-Праус, Кудус, Антонио

Байер: Коварж, Коссону (Тапсода, 29), Та, Хинкапи, Станишич, Паласиос, Джака, Гримальдо (Адли, 68), Телла (Фримпонг, 46), Вирц (Андрих, 87), Шик (Бонифейс, 46)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Антонио (Вест Хэм).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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