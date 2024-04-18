Байер снова избежал поражения и пробился в полуфинал Лиги Европы

Байер в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы на выезде сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом и по сумме двух матчей прошел в полуфинал турнира.

Команда Хаби Алонсо почти до конца встречи проигрывала 0:1, но в очередной раз в нынешнем сезоне сравняла счет и избежала поражения. Байер еще не проиграл ни в одном матче сезона.

В полуфинале чемпион Германии сыграет против Ромы.

Лига Европы. Ответный четвертьфинал

Вест Хэм – Байер 1:1 (первый матч Байер выиграл 2:0)

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал (Джонсон, 84), Зума, Агерд, Кресвелл, Альварес (Корне, 84), Соучек, Боуэн, Уорд-Праус, Кудус, Антонио

Байер: Коварж, Коссону (Тапсода, 29), Та, Хинкапи, Станишич, Паласиос, Джака, Гримальдо (Адли, 68), Телла (Фримпонг, 46), Вирц (Андрих, 87), Шик (Бонифейс, 46)