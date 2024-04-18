18 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Вест Хэм» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Команда имеет амбициозное руководство. Но довольно неожиданно пришла к успеху под руководством Дэвида Мойеса, что многими уже воспринимался как некий сбитый летчик. В прошлом сезоне шотландец со своими подопечными добыл титул, выиграв Лигу конференций. После этого был продан многолетний лидер, Райс. Но деньги, вырученные за Деклана, удачно направили на приобретение новичков типа Уорд-Проуза. В итоге молотобойцы ухитряются и в АПЛ оставаться претендентами на место в верхней трети таблицы, и в Лиге Европы давали отличный результат. Они выиграли свою группу, а когда в марте снова сыграли с Фрайбургом, то ответили на минимальное поражение на выезде разгромом бразильцев из Брайсгау дома. Снова съездив в Германию в прошлый четверг, уже получили пару безответных голов - на такое будет сложнее ответить достойно.

Байер

Клуб должен понимать, что вряд ли такой сезон повторится в 2024/2025, хотя Хаби Алонсо и нашел в себе силы и мотивации остаться в Леверкузене, несмотря на приглашения от грандов уровня Баварии и Реала. Аспиринщики даже не просто хороши - они невероятны. Именно так и должно завоевываться первое чемпионство в истории: до серебряной салатницы прошагали всю дистанцию без поражений, заодно уже пройдя в финал кубка. Где были определенные проблемы у немцев, это как раз в Лиге Европы. Не в групповом этапе - там как раз все получалось. А вот Карабаху проигрывали в обоих матчах, что не помешало свести вничью встречу в Баку и выиграть в концовке дома. В первом четвертьфинале оформили куда более комфортные 2:0.

Статистика личных встреч

Любопытно, что прошлым летом стороны сыграли первый в истории поединок, конечно же, товарищеский. Тогда фармацевты разгромили 4:0 противника из Британии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но они только выиграли первое в истории чемпионство, к тому же во многом обеспечили итоговый успех в этой паре. Ставим на то, что англичане не проиграют (коэффициент - 1,88).