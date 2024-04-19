Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и определены полуфинальные пары.

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Вест Хэм не сумел отыграть два мяча у Байера, победителя Бундеслиги. После неудачи в первой игре (0:2) молотобойцы сыграли вничью с фармацевтами второй матч (1:1).

При этом Байер установил новый исторический рекорд, продлив серию без поражений до 44 встреч (ранее Ювентус имел 43 матча без поражений в 2011–2012 годах).

В полуфинале Лиги Европы (2 и 9 мая) сыграют: Рома (Италия) – Байер (Германия).

🏆 Лига Европы 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

22:00. Вест Хэм (Англия) – Байер (Германия) – 1:1 [1-й матч – 0:2]

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Майкл Антонио, 13 мин.

ГОЛ! 1:1. Джереми Фримпонг, 89 мин.