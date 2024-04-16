Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Англия
16 апреля 2024, 01:55 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:19
514
0

Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала

13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии 2023/24

16 апреля 2024, 01:55 | Обновлено 16 апреля 2024, 02:19
514
0
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Лутон Таун» 5:1. Благодаря этой победе и поражениям конкурентов «горожане» вышли в единоличные лидеры турнира.

«Ливерпуль» неожиданно дома уступил «Кристал Пэлас» 0:1.

Участь «мерсисайдцев» повторил и «Арсенал», который на «Эмирейтс» потерпел фиаско в матче с «Астон Виллой» – 0:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего был заменен на Эдди Нкетиа.

«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Эвертон» 6:0. Покер оформил Коул Палмер. Украинец Михаил Мудрик, который защищает цвета «пенсионеров», начал встречу в старте и покинул поле на 80-й минуте. Виталий Миколенко отыграл весь поединок за «Эвертон».

«Борнмут» дома расписал результативную мировую с «Манчестер Юнайтед» 2:2. На счету украинского защитника «вишен» Ильи Забарного весь сыгранный поединок.

«Брентфорд» выиграл у аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте.

Сейчас первое место в чемпионате Англии занимает «Ман Сити» с 73 очками. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Ливерпуля» по 71 пункту. На 2-й строчке находятся подопечные Микеля Артеты благодаря дополнительным показателям.

«Челси» и Мудрик занимают 9-е место с 47 баллами. У 8-го «Вест Хэма» всего на 1 очко больше, но «молотобойцы» и сыграли 33 матча, в то время как «пенсионеры» – 31.

«Борнмут» с Забарным располагается на 13-й строчке (42), «Брентфорд» с Ярмолюком идет 15-м (32), а «Эвертон» с Миколенко – 16-м (27).

АПЛ 2023/24. 33-й тур. 13–15 апреля

  • Ньюкасл – Тоттенхэм – 4:0
  • Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2
  • Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1
  • Бернли – Брайтон – 1:1
  • Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0
  • Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
  • Вест Хэм – Фулхэм – 0:2
  • Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1
  • Арсенал – Астон Вилла – 0:2
  • Челси – Эвертон – 6:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 33-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
2 Арсенал 32 22 5 5 75 - 26 71
3 Ливерпуль 32 21 8 3 72 - 31 71
4 Астон Вилла 33 19 6 8 68 - 49 63
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 33 13 9 11 52 - 58 48
9 Челси 31 13 8 10 61 - 52 47
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 - 51 43
12 Фулхэм 33 12 6 15 49 - 51 42
13 Борнмут 32 11 9 12 47 - 57 42
14 Кристал Пэлас 32 8 9 15 37 - 54 33
15 Брентфорд 33 8 8 17 47 - 58 32
16 Эвертон 32 9 8 15 32 - 48 27
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 33 6 7 20 46 - 70 25
19 Бёрнли 33 4 8 21 33 - 68 20
20 Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 - 84 16
Полная таблица

По теме:
Как выглядит таблица Ла Лиги после фиаско Жироны в принципиальном матче?
Моуриньо может вернуться в АПЛ. Известно, какой клуб заинтересовал Жозе
ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм статистические расклады Илья Забарный Манчестер Сити - Арсенал Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 15 апреля 2024, 07:00 2
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)

Команда Бобкина проведет турнир в Дании

ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
Хоккей | 15 апреля 2024, 23:15 3
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в сложном матче переиграла Данию

Вторая победа украинской сборной на чемпионате мира

У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16.04.2024, 00:35
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Футбол | 15.04.2024, 12:12
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Футбол | 15.04.2024, 12:59
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Фаны Арсенала издевками проводили Зинченко на замену в игре с Астон Виллой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
14.04.2024, 20:55 3
Футбол
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
14.04.2024, 20:25 48
Футбол
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
14.04.2024, 00:08
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
Турнирная таблица УПЛ. Динамо догнало Кривбасс и вышло на 2-ю позицию
15.04.2024, 07:05 21
Футбол
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
14.04.2024, 09:06 12
Теннис
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
СВИТОЛИНА: «От живота в ракетку и в корт? Как он вообще мог это придумать?»
14.04.2024, 19:41 8
Теннис
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
14.04.2024, 09:36 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем