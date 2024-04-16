Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала

13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Лутон Таун» 5:1. Благодаря этой победе и поражениям конкурентов «горожане» вышли в единоличные лидеры турнира.

«Ливерпуль» неожиданно дома уступил «Кристал Пэлас» 0:1.

Участь «мерсисайдцев» повторил и «Арсенал», который на «Эмирейтс» потерпел фиаско в матче с «Астон Виллой» – 0:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего был заменен на Эдди Нкетиа.

«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Эвертон» 6:0. Покер оформил Коул Палмер. Украинец Михаил Мудрик, который защищает цвета «пенсионеров», начал встречу в старте и покинул поле на 80-й минуте. Виталий Миколенко отыграл весь поединок за «Эвертон».

«Борнмут» дома расписал результативную мировую с «Манчестер Юнайтед» 2:2. На счету украинского защитника «вишен» Ильи Забарного весь сыгранный поединок.

«Брентфорд» выиграл у аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте.

Сейчас первое место в чемпионате Англии занимает «Ман Сити» с 73 очками. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Ливерпуля» по 71 пункту. На 2-й строчке находятся подопечные Микеля Артеты благодаря дополнительным показателям.

«Челси» и Мудрик занимают 9-е место с 47 баллами. У 8-го «Вест Хэма» всего на 1 очко больше, но «молотобойцы» и сыграли 33 матча, в то время как «пенсионеры» – 31.

«Борнмут» с Забарным располагается на 13-й строчке (42), «Брентфорд» с Ярмолюком идет 15-м (32), а «Эвертон» с Миколенко – 16-м (27).

АПЛ 2023/24. 33-й тур. 13–15 апреля

Ньюкасл – Тоттенхэм – 4:0

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2

Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1

Бернли – Брайтон – 1:1

Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Вест Хэм – Фулхэм – 0:2

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Челси – Эвертон – 6:0

Таблица АПЛ 2023/24 после 33-го тура