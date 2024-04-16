Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура чемпионата Англии 2023/24
13–15 апреля состоялись матчи 33-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Лутон Таун» 5:1. Благодаря этой победе и поражениям конкурентов «горожане» вышли в единоличные лидеры турнира.
«Ливерпуль» неожиданно дома уступил «Кристал Пэлас» 0:1.
Участь «мерсисайдцев» повторил и «Арсенал», который на «Эмирейтс» потерпел фиаско в матче с «Астон Виллой» – 0:2. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 87 минут, после чего был заменен на Эдди Нкетиа.
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уничтожил «Эвертон» 6:0. Покер оформил Коул Палмер. Украинец Михаил Мудрик, который защищает цвета «пенсионеров», начал встречу в старте и покинул поле на 80-й минуте. Виталий Миколенко отыграл весь поединок за «Эвертон».
«Борнмут» дома расписал результативную мировую с «Манчестер Юнайтед» 2:2. На счету украинского защитника «вишен» Ильи Забарного весь сыгранный поединок.
«Брентфорд» выиграл у аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0. Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте.
Сейчас первое место в чемпионате Англии занимает «Ман Сити» с 73 очками. У ближайших преследователей «Арсенала» с Зинченко и «Ливерпуля» по 71 пункту. На 2-й строчке находятся подопечные Микеля Артеты благодаря дополнительным показателям.
«Челси» и Мудрик занимают 9-е место с 47 баллами. У 8-го «Вест Хэма» всего на 1 очко больше, но «молотобойцы» и сыграли 33 матча, в то время как «пенсионеры» – 31.
«Борнмут» с Забарным располагается на 13-й строчке (42), «Брентфорд» с Ярмолюком идет 15-м (32), а «Эвертон» с Миколенко – 16-м (27).
АПЛ 2023/24. 33-й тур. 13–15 апреля
- Ньюкасл – Тоттенхэм – 4:0
- Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2
- Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1
- Бернли – Брайтон – 1:1
- Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0
- Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
- Вест Хэм – Фулхэм – 0:2
- Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1
- Арсенал – Астон Вилла – 0:2
- Челси – Эвертон – 6:0
Таблица АПЛ 2023/24 после 33-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61 - 52
|47
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|14
|Кристал Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32 - 48
|27
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46 - 70
|25
|19
|Бёрнли
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20
|Шеффилд Юнайтед
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
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