Ман Сити разгромил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Состоялось четыре матча в английском чемпионате
Сегодня, 13 апреля, проходят матчи 33-го тура АПЛ.
Действующий чемпион турнира «Манчестер Сити» на домашнем поле убедительно обыграл аутсайдера АПЛ «Лутон Таун» – 5:1. Голы за «горожан» забивали Ковачич, Холанд, Доку и Гвардиол, еще один раз гости забили в свои ворота. Подопечные Жузепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ, однако свои матчи в туре не отыграли еще «Арсенал» и «Ливерпуль».
«Брентфорд» на домашнем поле обыграл последнюю команду лиги «Шеффилд Юнайтед», а украинский хавбек лондонцев Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел на поле на 79-й минуте.
Еще в двух матчах была зафиксирована ничья.
АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.
Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1
Голы: Хасиока, 2 (автогол), Ковачич, 64, Холанд, 76, Доку, 87, Гвардиол, 90+3 – Баркли, 81.
Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, де Брюйне (Серхио Гомес, 81), Матеуш Нунеш, Доку, Холанд (Бобб, 81), Альварес.
Лутон: Камински, Берк, Хасиока, Даути, Баркли, Берри (Раддок-Мпанзу, 77), Кларк (Джонсон, 88), Оньединма (Нелсон, 88), Таунсенд (Вудроу, 59), Чонг, Моррис.
Бернли – Брайтон – 1:1
Голы: Браунхилл, 75 – Мурич, 79 (автогол).
Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Арбластер, 64 (автогол), Оньека, 90+3.
Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Гиббс-Вайт, 45+1, Данилу, 57 – Кунья, 40, 62.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|8
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46 - 70
|25
|19
|Бёрнли
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20
|Шеффилд Юнайтед
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
FULL-TIME | A big home win! 💪— Manchester City (@ManCity) April 13, 2024
5-1 👒 #ManCity | @okx | @citcmancity pic.twitter.com/ZUsy9eZnkZ
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