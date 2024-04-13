Ман Сити разгромил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Сегодня, 13 апреля, проходят матчи 33-го тура АПЛ.

Действующий чемпион турнира «Манчестер Сити» на домашнем поле убедительно обыграл аутсайдера АПЛ «Лутон Таун» – 5:1. Голы за «горожан» забивали Ковачич, Холанд, Доку и Гвардиол, еще один раз гости забили в свои ворота. Подопечные Жузепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ, однако свои матчи в туре не отыграли еще «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Брентфорд» на домашнем поле обыграл последнюю команду лиги «Шеффилд Юнайтед», а украинский хавбек лондонцев Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел на поле на 79-й минуте.

Еще в двух матчах была зафиксирована ничья.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1

Голы: Хасиока, 2 (автогол), Ковачич, 64, Холанд, 76, Доку, 87, Гвардиол, 90+3 – Баркли, 81.

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, де Брюйне (Серхио Гомес, 81), Матеуш Нунеш, Доку, Холанд (Бобб, 81), Альварес.



Лутон: Камински, Берк, Хасиока, Даути, Баркли, Берри (Раддок-Мпанзу, 77), Кларк (Джонсон, 88), Оньединма (Нелсон, 88), Таунсенд (Вудроу, 59), Чонг, Моррис.

Бернли – Брайтон – 1:1

Голы: Браунхилл, 75 – Мурич, 79 (автогол).

Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Голы: Арбластер, 64 (автогол), Оньека, 90+3.

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Гиббс-Вайт, 45+1, Данилу, 57 – Кунья, 40, 62.