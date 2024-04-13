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Англия
13 апреля 2024, 19:16 |
324
0

Ман Сити разгромил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ

Состоялось четыре матча в английском чемпионате

13 апреля 2024, 19:16 |
324
0
Ман Сити разгромил Лутон Таун и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Сегодня, 13 апреля, проходят матчи 33-го тура АПЛ.

Действующий чемпион турнира «Манчестер Сити» на домашнем поле убедительно обыграл аутсайдера АПЛ «Лутон Таун» – 5:1. Голы за «горожан» забивали Ковачич, Холанд, Доку и Гвардиол, еще один раз гости забили в свои ворота. Подопечные Жузепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ, однако свои матчи в туре не отыграли еще «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Брентфорд» на домашнем поле обыграл последнюю команду лиги «Шеффилд Юнайтед», а украинский хавбек лондонцев Егор Ярмолюк начал матч в запасе и вышел на поле на 79-й минуте.

Еще в двух матчах была зафиксирована ничья.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Манчестер Сити – Лутон Таун – 5:1
Голы: Хасиока, 2 (автогол), Ковачич, 64, Холанд, 76, Доку, 87, Гвардиол, 90+3 – Баркли, 81.

Манчестер Сити: Эдерсон, Льюис, Рубен Диаш, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, де Брюйне (Серхио Гомес, 81), Матеуш Нунеш, Доку, Холанд (Бобб, 81), Альварес.

Лутон: Камински, Берк, Хасиока, Даути, Баркли, Берри (Раддок-Мпанзу, 77), Кларк (Джонсон, 88), Оньединма (Нелсон, 88), Таунсенд (Вудроу, 59), Чонг, Моррис.

Бернли – Брайтон – 1:1
Голы: Браунхилл, 75 – Мурич, 79 (автогол).

Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0
Голы: Арбластер, 64 (автогол), Оньека, 90+3.

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Гиббс-Вайт, 45+1, Данилу, 57 – Кунья, 40, 62.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
2 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
3 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71
4 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
5 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 - 46 49
8 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 - 51 43
12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Брентфорд 33 8 8 17 47 - 58 32
15 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
16 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 33 6 7 20 46 - 70 25
19 Бёрнли 33 4 8 21 33 - 68 20
20 Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 - 84 16
Полная таблица
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Источник Sport.ua
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