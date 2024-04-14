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Чемпионат Англии
Арсенал
14.04.2024 18:30 – FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
14 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:53
3933
24

Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ

Украинский футболист канониров провел на поле 87 минут и был заменен

14 апреля 2024, 20:30 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:53
3933
24
Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (справа)

Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» (0:2).

В матче на стадионе «Эмирейтс» канониры упустили шанс вернуть себе лидерство.

Голы для гостей в последние 10 минут матча забили Леон Бейли и Олли Уоткинс.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

Манчестер Сити остается лидером АПЛ (73 очка), далее идут: Арсенал и Ливерпуль (по 71), Астон Вилла (63), Тоттенхэм (60).

АПЛ. 33-й тур, 14 апреля

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87

Арсенал: Райя, Уайт (Томиясу, 67), Габриэл, Салиба, Зинченко (Нкетиа, 87), Эдегор (Смит-Роу, 79), Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 67), Сака, Габриэл Жезус (Жоржиньо, 79).

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн, Тилеманс, Дзаньоло (Морено, 80), Диаби (Бэйли, 61), Роджерс, Уоткинс.

Предупреждения: Роджерс, 14, Уайт, 36, Габриэл, 45, Хаверц, 63.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
2 Арсенал 32 22 5 5 75 - 26 71
3 Ливерпуль 32 21 8 3 72 - 31 71
4 Астон Вилла 33 19 6 8 68 - 49 63
5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 33 13 9 11 52 - 58 48
9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 - 51 43
12 Фулхэм 33 12 6 15 49 - 51 42
13 Борнмут 32 11 9 12 47 - 57 42
14 Кристал Пэлас 32 8 9 15 37 - 54 33
15 Брентфорд 33 8 8 17 47 - 58 32
16 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 33 6 7 20 46 - 70 25
19 Бёрнли 33 4 8 21 33 - 68 20
20 Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 - 84 16
Полная таблица

Фотогалерея

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Астон Вилла Леон Бэйли Олли Уоткинс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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GloryUkraine
Сьогодні два золоті подарунки для МС. 
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+5
George1
Гвардіола з радістю віддав зіну в арсенал 
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+4
Max-Morlock
Из красных лучше сыграл МЮ - на выезде.)
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+4
Harun Bakircioğlu
Что и требовалось доказать. Жезус и Зинченко тянут Арсенал на дно, не дадут выиграть чемпионат. Первый не забивает полтора месяца, вообще, как вам такой нападач, второй создает дисбаланс и дыры в защите из-за чего Арсенал пропускает тупые голы, создает лишнее напряжение на центральных защитников.
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+3
antt
От так можливо і вирішилося питання чемпіонства. Принаймні не на користь Арсенала. Як минулого року - в квітні приблизно. Тільки там було два претендента а тут аж три. І після програшу Ліверпуля, Арсенал дає фору Сіті.
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+3
Iigor6583
Другий тайм провалили повністю. Це жах.
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+3
Sashko57
При наличии быстрых и техничных нападающих играть в позиционный футбол - это кошмар по имени АРТЕТА. Ударов из-за штрафной ноль - хотят завести в ворота, как в хоккее. Кто Арсеналу доктор? Артете надо или самому перестраиваться, или забыть о чемпионстве.
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+2
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roman75zpr
Это АПЛ, тут никто ни будет считаться с лидерами...
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+2
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Octopus
Профессор Унаи скушал Артету, хотя честно говоря Артета и сам справился. Ну не идет у Хаверца на той позиции, сколько можно его туда ставить, кроме офсайдов ничем не запомнился. Беззубая игра Арсенала, с такой игрой можно не ехать в Мюнхен, лучше дома отдохнуть.
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+2
kadaad
Позорище!!! 
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+1
Anna.
Це було прогнозовано, що і Арсенал,  і Ліверпуль втратять очки. Ну не мають ці команди поки запасу міцності, щоб без поразок проходити такі відрізки сезону. Плюс ще додалася боротьба в Єврокубках. 
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+1
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pol-55
А ще як добавити АВ штангу з перекладиною,до речі остання(61хв)спасла Зіну,а то на нього всіх собак повісили б.Тепер Арс буде рвати жили в Мюнхені т.я.на чемп АПЛ шансів як і Ліверпуля трохи.А по грі то вона в АВ якась безлаберна не взираючи на кількість моментів від Арса,наприклад сьогоднішня гра Крістала також проти лідера більш змістовна.На закуску глянимо що скоро наМудрить Челсі.
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+1
umnuy2
ибо нужно было мудрика брать а не челси отдавать---второй сезон крайки в конце сдуваються....МС чемпион-там только тотем может забрать очки остальные проходные
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+1
Alex Komnin
Невже хтось дійсно вірив, що Арсенал з таким складом й тренером зможе виграти турнір? Цей Арсенал не кращий часів Венгера. Пів-команди взагалі ні про що. Воротар, захист, атака...Жезус - це щось. 
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-1
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Chort
https://youtu.be/dKymGjuCLtc?si=NGM_xb9-X7Jq3BJO
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-3
Chort
НАДЕЮСЬ УФИНСКАЯ БЕЖЕНКА ОПЯТЬ ПЛАКАЛА. ЭТО ЧТО БЫ ОН ЗНАЛ КАК УБЕГАТЬ С МОЕГО ЛЮБИМОГО ШАХТЕРА. РИНАТ ВСЕ ВИДИТ
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-14
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