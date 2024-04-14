Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ

Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» (0:2).

В матче на стадионе «Эмирейтс» канониры упустили шанс вернуть себе лидерство.

Голы для гостей в последние 10 минут матча забили Леон Бейли и Олли Уоткинс.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

Манчестер Сити остается лидером АПЛ (73 очка), далее идут: Арсенал и Ливерпуль (по 71), Астон Вилла (63), Тоттенхэм (60).

АПЛ. 33-й тур, 14 апреля

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87

Арсенал: Райя, Уайт (Томиясу, 67), Габриэл, Салиба, Зинченко (Нкетиа, 87), Эдегор (Смит-Роу, 79), Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 67), Сака, Габриэл Жезус (Жоржиньо, 79).

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн, Тилеманс, Дзаньоло (Морено, 80), Диаби (Бэйли, 61), Роджерс, Уоткинс.

Предупреждения: Роджерс, 14, Уайт, 36, Габриэл, 45, Хаверц, 63.

Видео голов и обзор матча

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