Арсенал с Зинченко проиграл дома Астон Вилле. Ман Сити остался лидером АПЛ
Украинский футболист канониров провел на поле 87 минут и был заменен
Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» (0:2).
В матче на стадионе «Эмирейтс» канониры упустили шанс вернуть себе лидерство.
Голы для гостей в последние 10 минут матча забили Леон Бейли и Олли Уоткинс.
Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел на поле 87 минут, после чего был заменен.
Манчестер Сити остается лидером АПЛ (73 очка), далее идут: Арсенал и Ливерпуль (по 71), Астон Вилла (63), Тоттенхэм (60).
АПЛ. 33-й тур, 14 апреля
Арсенал – Астон Вилла – 0:2
Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87
Арсенал: Райя, Уайт (Томиясу, 67), Габриэл, Салиба, Зинченко (Нкетиа, 87), Эдегор (Смит-Роу, 79), Райс, Хаверц, Троссард (Мартинелли, 67), Сака, Габриэл Жезус (Жоржиньо, 79).
Астон Вилла: Мартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь, Макгинн, Тилеманс, Дзаньоло (Морено, 80), Диаби (Бэйли, 61), Роджерс, Уоткинс.
Предупреждения: Роджерс, 14, Уайт, 36, Габриэл, 45, Хаверц, 63.
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75 - 26
|71
|3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72 - 31
|71
|4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68 - 49
|63
|5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52 - 58
|48
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49 - 51
|42
|13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|14
|Кристал Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37 - 54
|33
|15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46 - 70
|25
|19
|Бёрнли
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20
|Шеффилд Юнайтед
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
Фотогалерея
События матча
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