В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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