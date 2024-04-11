14.04.2024 18:30 - : -
Англия11 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:11
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Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии
11 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:11
188
0
В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Астон ВиллаСмотреть трансляцию
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