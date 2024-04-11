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Чемпионат Англии
Арсенал
14.04.2024 18:30 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:11
188
0

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии

11 апреля 2024, 19:45 | Обновлено 11 апреля 2024, 20:11
188
0
Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Астон Вилла
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Арсенал Лондон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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