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Арсенал
14.04.2024 18:30 - : -
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Англия
14 апреля 2024, 06:39 |
10
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Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

14 апреля 2024, 06:39 |
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Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

14 апреля на «Эмирейтс» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ставки на матч Арсенал – Астон Вилла

Арсенал

Команда проводит тяжелейший отрезок непростого сезона. Она, с трудом пройдя Порту (обменявшись победами 1-0 и выбили драконов дома по серии пенальти), во вторник начала четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов с Баварией. Дома со старыми знакомыми немцами закончили зрелищными 2-2. И уже в среду будет поездка к подопечным Тухеля в Мюнхен. При этом в АПЛ не та ситуация, чтобы чем-то жертвовать. Как и год назад, подопечные Микеля Артеты претендуют на титул. Только на этот раз канониры и весной смогли на равных, пусть и за счет максимально скучного футбола, противостоять Манчестер Сити - закончили нулевой ничьей. Зато с более простым Брайтоном победили разгромно, 3-0

Астон Вилла

Клуб продолжает свой прогресс, что начался после приглашения уже после начала прошлого сезона Унаи Эмери. Кстати, испанец согласился прибыть в Бирмингем, очевидно желая взять своеобразный реванш за неудачу именно с Арсеналом. Он сразу добился подъема своих новых подопечных на 7-е место. Это усложнило им нынешний сезон, но это приятные хлопоты: англичане дебютировали в Лиге конференций. И отнеслись к ней серьезно, сумев и квалификацию летом пройти, и группу свою выиграть, и Аякс в 1/8 выбить. В четверг сыграли и первый поединок четвертьфинала, с Лиллем. И выиграли, правда, после пары своих голов разок пропустив. Уже на следующей неделе играть ответный поединок. Эта нагрузка не мешала на пике в АПЛ даже на второе место забираться. Правда, потом позиции терялись, и сейчас виллане пытаются удержаться в квартете лидеров. Хотя им явно сложно, и весной статистика, при всей плотности календаря, не впечатляет. Брентфорд тоже ухитрился отобрать очки, сыграв 3-3.

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Статистика личных встреч

В обоих прошлых сезонах канониры имели стопроцентную статистику с соперником из Бирмингема. Но в декабре ранний гол Макгинна принес долгожданную сатисфакцию для Эмери.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы подопечных Артеты. Но им нужно думать о вояже в Мюнхен, и это шанс для гостей. Ставим на них при форе +2,0 голов (коэффициент - 1,61).

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Источник Sport.ua
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