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Арсенал
14.04.2024 18:30 – FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
15 апреля 2024, 01:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:33
71
0

Микель АРТЕТА: «Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше»

Наставник «Арсенала» недоволен реализацией моментов

15 апреля 2024, 01:50 | Обновлено 15 апреля 2024, 02:33
71
0
Микель АРТЕТА: «Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (0:2) в матче 33-го тура АПЛ. Специалист считает, что его футболисты должны были забивать несколько голов и забирать победу.

«Две совершенно разные половины. В первой все было великолепно, один из лучших таймов в матче против топ-команды. Мы должны были забить 3, 4 гола, а то и больше. Но мы этого не сделали, а наше преимущество не нашло отражения и во втором тайме. Нам не хватало импульса, не было того ритма, который был в первой половине. А затем мы пропустили два кошмарных гола.

Надо отдать сопернику должное. Во втором тайме нам не хватало точности в работе с мячом, не удавалось делать то, что получалось до перерыва. В итоге мы проиграли, поздравляем соперника с набранными очками.

На таком уровне нужно уметь наказывать за ошибки. Не то чтобы можно превосходить топового соперника на протяжении 90 или 95 минут. Если же не удается наказывать, то нужно хотя бы не пропускать. Мы сделать этого не смогли.

Во втором тайме мы должны играть спокойнее, чтобы находить моменты. Мы пытались добиться этого при помощи замен, но именно тогда и пропустили.

Нам нужно побеждать теперь в каждой игре? Мы все это знаем. Теперь важно, какой будет реакция на это, трудности на пути будут всегда. Мы выиграли 10 матчей, один раз сыграли вничью. Невероятно, все на высоте. Победа, победа, победа, победа, победа, победа – все довольны. Очень легко поддерживать эту динамику и оставаться на высоте.

Именно сейчас, после этого поражения, нужно показать характер и лидерские качества, и у нас есть прекрасная возможность сделать это в Мюнхене», – сказал наставник «канониров».

АПЛ. 33-й тур, 14 апреля

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87

Видео голов и обзор матча

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Микель Артета Арсенал Лондон Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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