Арсенал – Астон Вилла – 0:2. Фиаско команды Зинченко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» (0:2).
В матче на стадионе «Эмирейтс» канониры упустили шанс вернуть себе лидерство. Голы для гостей в последние 10 минут матча забили Леон Бейли и Олли Уоткинс.
Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел на поле 87 минут, после чего был заменен.
Манчестер Сити остается лидером АПЛ (73 очка), далее идут: Арсенал и Ливерпуль (по 71), Астон Вилла (63), Тоттенхэм (60).
АПЛ. 33-й тур, 14 апреля
Арсенал – Астон Вилла – 0:2
Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
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