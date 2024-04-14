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Чемпионат Англии
Арсенал
14.04.2024 18:30 – FT 0 : 2
Астон Вилла
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Англия
14 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:56
844
0

Арсенал – Астон Вилла – 0:2. Фиаско команды Зинченко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура Английской Премьер-лиги

14 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 14 апреля 2024, 21:56
844
0
Арсенал – Астон Вилла – 0:2. Фиаско команды Зинченко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» дома проиграл «Астон Вилле» (0:2).

В матче на стадионе «Эмирейтс» канониры упустили шанс вернуть себе лидерство. Голы для гостей в последние 10 минут матча забили Леон Бейли и Олли Уоткинс.

Украинский футболист канониров Александр Зинченко провел на поле 87 минут, после чего был заменен.

Манчестер Сити остается лидером АПЛ (73 очка), далее идут: Арсенал и Ливерпуль (по 71), Астон Вилла (63), Тоттенхэм (60).

АПЛ. 33-й тур, 14 апреля

Арсенал – Астон Вилла – 0:2

Голы: Леон Бейли, 84, Олли Уоткинс, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Бэйли (Астон Вилла).
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Астон Вилла Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Леон Бэйли Арсенал - Астон Вилла Олли Уоткинс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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