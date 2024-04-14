Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от Кристал Пэлас (0:1) в 31-м туре
14 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимально победой «орлов» со счетом 1:0.
Единственный гол на 14-й минуте забил Эберечи Эзе. Ассист на английского форварда отдал Тирик Митчелл.
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Сейчас «Ливерпуль» занимает третье место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Юргена Клоппа 71 очко. «Мерсисайдцы» не сумели догнать «Манчестер Сити» (73), который вчера, 13 апреля, разгромил «Лутон Таун» (5:1).
Именно «горожане» сейчас являются лидерами АПЛ. На 2-й позиции с 71 пунктом располагается «Арсенал», который сегодня, 14 апреля, проведет поединок 33-го тура против «Астон Виллы».
Для «Ливерпуля» это второе подряд сенсационно поражение на «Энфилде». Три дня назад «красные» разгромно уступили «Аталанте» 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
В параллельном поединке «Фулхэм» на выезде обыграл «Вест Хэм» 2:0. Дубль у «дачников» оформил Андреас Перейра (9, 72).
АПЛ. 33-й тур. 14 апреля
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1
Гол: Эзе, 14
Вест Хэм – Фулхэм – 0:2
Голы: Перейра, 9, 72
Full-time. #LIVCRY pic.twitter.com/br05HbuI4r— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2024
THREE POINTS ON MERSEYSIDE 🤩— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 14, 2024
🔴 0-1 🦅#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/Le38W1fbIk
Full-time at London Stadium. pic.twitter.com/4lw9HIZD1N— West Ham United (@WestHam) April 14, 2024
A W at West Ham! 🤍 pic.twitter.com/DotwssRa2o— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 14, 2024
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