Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Чемпионат Англии
Вест Хэм
14.04.2024 16:00 – FT 0 : 2
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:15
2276
25

Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити

Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение от Кристал Пэлас (0:1) в 31-м туре

14 апреля 2024, 18:01 | Обновлено 14 апреля 2024, 18:15
2276
25
Шок на Энфилде 2.0. Ливерпуль сенсационно уступил в АПЛ и отпустил Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась минимально победой «орлов» со счетом 1:0.

Единственный гол на 14-й минуте забил Эберечи Эзе. Ассист на английского форварда отдал Тирик Митчелл.

❗️ Видео гола доступно в Telegram!

Сейчас «Ливерпуль» занимает третье место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Юргена Клоппа 71 очко. «Мерсисайдцы» не сумели догнать «Манчестер Сити» (73), который вчера, 13 апреля, разгромил «Лутон Таун» (5:1).

Именно «горожане» сейчас являются лидерами АПЛ. На 2-й позиции с 71 пунктом располагается «Арсенал», который сегодня, 14 апреля, проведет поединок 33-го тура против «Астон Виллы».

Для «Ливерпуля» это второе подряд сенсационно поражение на «Энфилде». Три дня назад «красные» разгромно уступили «Аталанте» 0:3 в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

В параллельном поединке «Фулхэм» на выезде обыграл «Вест Хэм» 2:0. Дубль у «дачников» оформил Андреас Перейра (9, 72).

АПЛ. 33-й тур. 14 апреля

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Эзе, 14

Вест Хэм – Фулхэм – 0:2

Голы: Перейра, 9, 72

По теме:
Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Арсенала на матч с Астон Виллой
Арсенал – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эберечи Эзе Ливерпуль Кристал Пэлас Ливерпуль - Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Юрген Клопп Фулхэм Вест Хэм
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серия А. Милан потерял очки в матче с Сассуоло, ВАР отменил два гола
Футбол | 14 апреля 2024, 18:15 0
Серия А. Милан потерял очки в матче с Сассуоло, ВАР отменил два гола
Серия А. Милан потерял очки в матче с Сассуоло, ВАР отменил два гола

«Россонери» не смогли обыграть аутсайдера

Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 апреля 2024, 11:30 118
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В Полтаве пройдет репетиция финала Кубка страны нынешнего сезона

Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Футбол | 14.04.2024, 09:36
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Новый гранд Туркменистана, миф о котором почти развенчали Шахтер и Днепр-1
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Теннис | 13.04.2024, 21:15
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13.04.2024, 21:01
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Називається, "як за 3 дні втратити все".
Ответить
+6
Viktor Shuper
повністю ганебні 2 останні гри, жодного голу забитого і це грали проти команд, які в принципі чимало пропускають
Ответить
+2
Octopus
Ман Сити как обычно к концу сезона выходит на пик формы, в то время как конкуренты ее растрачивают. Будем надеяться теперь на Арсенал, чтоб он не отвалился от чемпионской гонки уже сегодня как это сделал Ливерпуль.
Ответить
+2
abc.ua
Це і реальний рівень Лівера,Клопп не знав що робити,Пелес могли і більше забити
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
Колбасу ливерную опускают по кругу то Аталанта то пэлас 
Ответить
0
pol-55
Якби на17хв. Крістал реалізував той полугол(полумяч),то Ліверпуль взагалі б *розвалився* б.
Ответить
0
T-800
у Сити прекрасный шанс побить рекорд Аякса начала 70-х, когда взяли 5 *первостепенных кубков из 6 (2 чемпионата, 2 кубка и 2 КЕЧ) или взять 6 из 6 внутритребловых кубка, 2 сезона подряд с треблом ...
и покаместь только Реал Мадрид выигрывал Золотой Дубль (КЕЧ + чемпионат) несколько лет подряд в конце 50-х...
* второстепенные: суперкубок местных чемпионатов, Суперкубок УЕФА, межконтинентальный Кубок/клубный Чемпионат мира, местные Кубки Лиги
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Viktor Shuper
просять щоб Клопп пішов швидше? інакше як то пояснити? 2 підряд ганебних матчі. думав, тут кров із носу постараються виправитися після вльоту Аталанті. а вийшла ще одна ганьба. отак і всі змагання позливають, нічого цього року не матимуть
Ответить
0
Sheva19
Музиканти летять в трубу 
Ответить
-1
ptolemeus
І навіть перед рідними вболівальниками не мають совісті, два підряд матчі програли вдома з нулем забитих. Сьогодні xG майже 3... А голів нуль. Мабуть Бревнуньєс як завжди плужив в атаці.
Ответить
-1
Max-Morlock
На  стадионе Лондон тоже мрак.
Ответить
-2
AK.228
Супер👏👏👏
Ответить
-3
Ruslan_os
Пелас явно був мотивований зовні, Арсеналом або Ман Сіті
Ответить
-8
Показать Скрыть 4 ответа
Лига конференций без динамо
Отжарили ливерную колбасу сильно  
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
13.04.2024, 20:10 9
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 11
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 153
Теннис
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
13.04.2024, 17:38
Футбол
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
13.04.2024, 19:40 273
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем