14.04.2024 16:00 – FT 0 : 1
Англия14 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 14 апреля 2024, 19:47
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Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1. Ужас для Клоппа. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 33-го тура АПЛ
14 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 14 апреля 2024, 19:47
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Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».
Игра завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 0:1.
Единственный гол на 14-й минуте для орлов забил Эберечи Эзе.
Из-за поражения команда Юргена Клоппа понизила свои шансы на чемпионство.
АПЛ. 33-й тур. 14 апреля
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1
Гол: Эберечи Эзе, 14
Видео гола и обзор матча
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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Комментарии 1
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Для Артети ще більший жах, навіть порадіти не встиг із жаху Клоппа. а для Гвардіоли неабияка радість. Схоже МС вже свого не упустить.
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