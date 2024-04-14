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  4. Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1. Ужас для Клоппа. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
14.04.2024 16:00 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
14 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 14 апреля 2024, 19:47
432
1

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1. Ужас для Клоппа. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 33-го тура АПЛ

14 апреля 2024, 19:39 | Обновлено 14 апреля 2024, 19:47
432
1
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1. Ужас для Клоппа. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вечером 14 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

Игра завершилась минимальным поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Единственный гол на 14-й минуте для орлов забил Эберечи Эзе.

Из-за поражения команда Юргена Клоппа понизила свои шансы на чемпионство.

АПЛ. 33-й тур. 14 апреля

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Эберечи Эзе, 14

Видео гола и обзор матча

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Кристал Пэлас).
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Ливерпуль Кристал Пэлас Юрген Клопп чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Кристал Пэлас Эберечи Эзе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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luceorius
 Для Артети ще більший жах, навіть порадіти не встиг із жаху Клоппа. а для Гвардіоли неабияка радість. Схоже МС вже свого не упустить.
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