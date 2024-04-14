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Ливерпуль
14.04.2024 16:00 - : -
Кристал Пэлас
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Англия
14 апреля 2024, 06:32 |
27
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

14 апреля 2024, 06:32 |
27
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 апреля на «Энфилде» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

Ливерпуль

Команда уже успела выиграть 1 трофей в этом сезоне. Но, конечно, красные не хотят отпускать Юргена Клоппа, взяв напоследок только Кубок Лиги. Тем более что после того успеха было поражение Манчестер Юнайтед, которое стоило вылета из кубка Англии. В прошлом туре с теми же манкунианцами единоличный на тот момент лидер АПЛ снова сыграл. На этот раз, попеременно ведя в счете, закончили вничью - и теперь Арсенал догнал, а у Сити всего на 1 очко меньше. Ну, а в четверг было другое любопытное противостояние: англичане начали четвертьфинальный раунд Лиги Европы поединком против Аталанты. Дома с итальянцами явно провалились - иначе невозможно расценить поражение 0:3.

Кристал Пэлас

Клуб по ходу прошлого сезона, на фоне затянувшегося спада, возвращал на тренерский пост Ходжсона. И ветеран не подвел, мгновенно наведя порядок и не допустив даже серьезной угрозы вылета в Чемпионшип - набрали в итоге 45 очков и закончили на одиннадцатой позиции. Но он, особенно с учетом ухода Заа, не мог предложить чего-то большего, чем довольно унылые результаты. Да и здоровье Старину Роя начало все больше подводить. В итоге его в конце зимы сменил Оливер Гласнер. Австриец дебютировал даже с победы, но и соперником был только Бернли. Потом же его подопечные чередовали ничьи с борцами за выживание, Лутоном и Ноттингем Форест и поражения Тоттенхэму и Борнмуту. В прошлом туре с Манчестер Сити пытались бороться, забили дважды - но уступили не минимально, 2:4.

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Статистика личных встреч

В прошлом сезоне орлы смогли свести к ничьим оба поединка против гранда - 0:0 и 1:1. Да и в декабре вели в счете до удаления Айю на 75-й минуте, но в итоге мерсисайдцы на 90+ минуте оформили волевую победу.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще почти безоговорочно верят в красных. Но они не в форме, к тому же орлы с ними неплохо играли - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,88).

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Источник Sport.ua
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