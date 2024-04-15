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Ливерпуль
14.04.2024 16:00 – FT 0 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
15 апреля 2024, 03:02 | Обновлено 15 апреля 2024, 03:28
106
0

КЛОПП: «В первом тайме ничего не получалось, а потом соперник забил»

Наставник «Ливерпуля» раздражен слабой реализацией моментов 

15 апреля 2024, 03:02 | Обновлено 15 апреля 2024, 03:28
106
0
КЛОПП: «В первом тайме ничего не получалось, а потом соперник забил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) в матче АПЛ.

«В первом тайме статистика была не так хороша, как во втором. Думаю, совершенно очевидно, что первый тайм мы провели плохо. Мы хотели реакции, и мы ее увидели.

На поле вышла не вполне уверенная в себе команда. Матч был действительно сложным, мы не были великолепны. У «Кристал Пэлас» было слишком много моментов, когда мы бежали не в том направлении.

Если понаблюдать за моими командами, более 20 лет они были очень хороши в прессинге и контрпрессинге, а иногда даже превосходны. В первом тайме ничего не получалось, а потом соперник забил.

Во втором тайме мы попытались изменить расстановку и динамику, которая оказалась несложной для «Кристал Пэлас». В другой день вы могли бы стоять здесь и наблюдать, как те же мячи попадают в ворота, и мы бы говорили о победе со счетом 4:1, но футбол так не работает.

У нас были более явные моменты, чем тот, что был у Кертиса Джонса. Был момент у Дарвина. Он ударил по мячу изо всех сил – если бы он пробил чуть точнее, у вратаря не осталось бы шансов. Так же было и с Диогу Жотой. Момент Мохамеда Салаха – мяч попал в игрока «Пэлас» на линии. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, сейчас мы говорим только об очевидных шансах. Мы чувствуем себя действительно паршиво, и нам нужно время, чтобы справиться с этим. Это действительно неприятно.

Мы проиграли во втором домашнем матче подряд, и мы не привыкли к такому. Посмотрим, какой будет наша реакция на это. Нам нужно поработать над этим, и мы, конечно это сделаем. Но сейчас я не могу сказать, что это отправная точка для остальной части сезона. В данный момент мне так не кажется», – сказал Юрген Клопп.

АПЛ. 33-й тур. 14 апреля

Ливерпуль – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Эберечи Эзе, 14

Видео гола и обзор матча

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Юрген Клопп Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Кристал Пэлас
Источник BBC
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