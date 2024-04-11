14.04.2024 16:00 - : -
Англия11 апреля 2024, 20:26 |
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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 апреля в 16:00 матч чемпионата Англии
11 апреля 2024, 20:26 |
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В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Кристал ПэласСмотреть трансляцию
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