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Чемпионат Англии
Ливерпуль
14.04.2024 16:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2024, 20:26 |
34
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 апреля в 16:00 матч чемпионата Англии

11 апреля 2024, 20:26 |
34
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В воскресенье, 14 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Кристал Пэлас
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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