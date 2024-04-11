Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы

Самую громкую сенсацию игрового дня в Лиге Европы совершила итальянская «Аталанта». Команда Джан Пьеро Гасперини в первом матче четвертьфинала на «Энфилде» разгромила «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 3:0.

Главным героем поединка стал итальянский форвард «Богини» Джанлука Скамакка, который оформил дубль в ворота «Красных», забив по голу в каждом из таймов.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Ливерпуль – Аталанта – 0:3

Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83

Ответный матч состоится через неделю, 18 апреля в Бергамо.