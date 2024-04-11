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  4. Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Лига Европы
Ливерпуль
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 3
Аталанта
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Лига Европы
11 апреля 2024, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:11
1838
37

Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы

Команда Гасперини одной ногой уже в полуфинале

11 апреля 2024, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:11
1838
37
Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
ФК Аталанта. Джанлука Скамакка

Самую громкую сенсацию игрового дня в Лиге Европы совершила итальянская «Аталанта». Команда Джан Пьеро Гасперини в первом матче четвертьфинала на «Энфилде» разгромила «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 3:0.

Главным героем поединка стал итальянский форвард «Богини» Джанлука Скамакка, который оформил дубль в ворота «Красных», забив по голу в каждом из таймов.

Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч

Ливерпуль – Аталанта – 0:3
Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83

Ответный матч состоится через неделю, 18 апреля в Бергамо.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
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Ливерпуль Аталанта Ливерпуль - Аталанта Лига Европы Джанлука Скамакка Марио Пашалич
Источник Sport.ua
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Комментарии 37
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Octopus
Миранчука посадили, поэтому Аталанта и победила.
А вообще там на прессухе кто-то говорил, что надо выиграть этот турнир для Клоппа, нагло врал походу. Ливерпулю видимо АПЛ только важна, но как частенько бывает, те кто сливают турниры ради более значимого пролетают везде.
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+5
Saar
Неймовірна Аталанта! Неймовірний форвард збірної Італії та А таланти Скамакка 2 гола+пас!
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+3
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Mykhailo Gordienko
Коментарі вболівальників вказують на те, що дехто поставив гроші на домашню перемогу Ліверпуля.
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0
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ALM
Згадується "ель Клоппіко" 2016 року, коли Лівер з Клоппом вигриз перемогу у матчі відповіді.
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0
FunnyCat_____
Вот это игра фантастическая!
Уже не дождусь как СаШо с Динамо так будут играть следующем году в 1/4 лиге чемпионов и огрывать Ливерпули или Барселоны с Реалами 
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0
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Octopus
Расклад на 2 лишних лигочемпионских места пока такой:
Италия 18.428
Германия 16.785
-------------------------------
Англия 16.750
Испания 15.062
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0
Andy_P
Печень вновь прожарили до корочки. Если у них в игре спад, то это отлично для... Арсенала и МанСити
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0
Boodya
В Ліверпуля ще нічого не втрачено, 2-й матч буде цікавим)) Якщо, звичайно їм треба ця ЛЄ
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0
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Chort
КОГДА МОЙ ЛЮБИМЫЙ ШАХТЕР ПРИЕДЕТ НА ЕНФИЛД. ТО ЛИВЕРПУЛЬ ОБНОВИТ СВОЙ АНТИРЕКОРД ПО САМОМУ КРУПНОМУ ПОРАЖЕНИЮ НА ЕНФИЛДЕ. ТРЕПЕЩИТЕ МЕРСЕСАЙДЦЫ
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-1
Login_loginchuck
А можете кто нибудь пожалуйста найти когда последний раз так эти шлюхи позорились на энфилде? Из того что я нашел - 18й год, 1-3 БД
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-1
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Chort
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ПАЧЕМУ ЛУЧШИЙ КЛУБ ЛЕ ВЫЛЕТАЕТ ОТ  МАРСЕЛЯ,А ТАКИЕ КЛУБЫ КАК ЛИВЕРПУЛЬ ИГРАЮТ
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-1
Login_loginchuck
Клопп с миранчуком пообнимался хоть? Переживаю прям... Блядь
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-2
Login_loginchuck
Шлюхи ливерпульские
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-2
Chort
Предлагаю писать петицию что бы мой ВЕЛИКИЙ ШАХТЕР вернули в этот розыграш ЛЕ И СРАЗУ В ФИНАЛ
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-3
Chort
Ех, если бы не великий клуб Марсель кстате единственная Франсузкая каманда бравшая ЛЧ. То мой ВЕЛИКИЙ ШАХТЕР ИГРАЛ БЫ МИНИМУМ В ФИНАЛЕ И С ВЕРОЯТНОСТЮ 99,9 ПРОЦЕНТОВ ВЗЯЛИ БЫ ЛЕ
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-4
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New Zealander
Траур для динамофанів. Вони думали, що лише Шахтар здатен у себе програвати Аталанті 0:3. А тут бац і гранд Ліверпуль навіть зробив це. 
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-7
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