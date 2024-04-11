Лига Европы11 апреля 2024, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:11
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Скамакка шокировал Энфилд. Аталанта разгромила Ливерпуль в Лиге Европы
Команда Гасперини одной ногой уже в полуфинале
11 апреля 2024, 23:50 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:11
1838
37
Самую громкую сенсацию игрового дня в Лиге Европы совершила итальянская «Аталанта». Команда Джан Пьеро Гасперини в первом матче четвертьфинала на «Энфилде» разгромила «Ливерпуль» Юргена Клоппа со счетом 3:0.
Главным героем поединка стал итальянский форвард «Богини» Джанлука Скамакка, который оформил дубль в ворота «Красных», забив по голу в каждом из таймов.
Лига Европы. 1/4 финала. Первый матч
Ливерпуль – Аталанта – 0:3
Голы: Скамакка 38, 60, Пашалич 83
Ответный матч состоится через неделю, 18 апреля в Бергамо.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
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А вообще там на прессухе кто-то говорил, что надо выиграть этот турнир для Клоппа, нагло врал походу. Ливерпулю видимо АПЛ только важна, но как частенько бывает, те кто сливают турниры ради более значимого пролетают везде.
Уже не дождусь как СаШо с Динамо так будут играть следующем году в 1/4 лиге чемпионов и огрывать Ливерпули или Барселоны с Реалами
Италия 18.428
Германия 16.785
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Англия 16.750
Испания 15.062