Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы
Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.
Большое фиаско потерпел дома английский Ливерпуль, фаворит турнира. Команда Юргена Клоппа проиграла итальянской Аталанте со счетом 0:3.
Дубль оформил Джанлука Скамакка, также гол забил Марио Пашалич.
Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.
Лига Европы 2023/24. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля
22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Скамакка, 38 мин.
ГОЛ! 0:2. Скамакка, 60 мин.
ГОЛ! 0:3. Пашалич, 82 мин.
События матча
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