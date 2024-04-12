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Лига Европы
Ливерпуль
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 3
Аталанта
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Лига Европы
12 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:18
262
1

Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2024, 00:59 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:18
262
1
Ливерпуль – Аталанта – 0:3. Позор красных на Энфилде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

​Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Большое фиаско потерпел дома английский Ливерпуль, фаворит турнира. Команда Юргена Клоппа проиграла итальянской Аталанте со счетом 0:3.

Дубль оформил Джанлука Скамакка, также гол забил Марио Пашалич.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы пройдет через неделю, 18 апреля.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Скамакка, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Скамакка, 60 мин.

ГОЛ! 0:3. Пашалич, 82 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
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Ливерпуль Аталанта Лига Европы Юрген Клопп Ливерпуль - Аталанта видео голов и обзор Джанлука Скамакка Марио Пашалич Дарвин Нуньес
Источник Sport.ua
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Login_loginchuck
Ну может кому то не лень из журналистов сайта все таки найти последний подобный проигрышь?.. Я пролистал до 2014 только, если что (товарняки не в счет)
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