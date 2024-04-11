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Лига Европы
Ливерпуль
11.04.2024 22:00 - : -
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
11 апреля 2024, 06:45 |
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Ливерпуль – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала ЛЕ 11 апреля в 22:00 по Киеву

11 апреля 2024, 06:45 |
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Ливерпуль – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы между командами «Ливерпуль» (Англия) и «Аталанта» (Италия).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Прогноз на матч Ливерпуль – Аталанта читайте в Telegram

Ответный поединок состоится 18 апреля в 22:00 по Киеву на арене «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо.

Победитель матчевого противостояния в полуфинале сыграет либо против «Бенфики», либо против «Марселя».

Видеотрансляцию матча покажет сервис MEGOGO.

Ливерпуль – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ливерпуль Аталанта Ливерпуль - Аталанта Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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