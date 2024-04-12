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Лига Европы
Ливерпуль
11.04.2024 22:00 – FT 0 : 3
Аталанта
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Лига Европы
12 апреля 2024, 02:52 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:06
229
0

«Не могу сказать ничего хорошего». Клопп – о провале Ливерпуля в матче ЛЕ

Немецкий наставник «Ливерпуля» признал, что его футболисты показали слабую игру

12 апреля 2024, 02:52 | Обновлено 12 апреля 2024, 03:06
229
0
«Не могу сказать ничего хорошего». Клопп – о провале Ливерпуля в матче ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о матче 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, его подопечные на своем поле разгромно уступили итальянской «Аталанте».

«Да, к сожалению, я не могу сказать ничего хорошего об игре. Начало было хорошим. У Дарвина Нуньеса был хороший момент, но с этого момента игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя.

Мне не понравилось наше тактическое расположение во владении мячом. Мы отдали им мяч, а затем все бросились за другим игроком. Мы забили гол из офсайда, но это была плохая игра с нашей стороны. «Аталанта» провела хорошую игру, забила три гола и заслужила победу.

Я пересмотрю этот матч в понедельник. Я уже знаю, что если мы будем действовать лучше в паре ситуаций, то станем играть лучше. Сможем ли мы вернуться в игру? Да, если мы сыграем хорошо, это возможно. Сможем ли мы выиграть со счетом 3:0? Я понятия не имею. Но сейчас мы чувствуем себя очень плохо, и это важно.

Это было плохое выступление. Вот почему мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошел дальше, но пока мы не проведем ответный матч, это не так.

С нами такое случалось нечасто, поэтому в воскресенье мы должны немедленно отреагировать. Сейчас мы испытываем неприятные чувства. Ребята, наверное, приедут домой и будут плохо спать. Но мы должны готовиться к игре с «Кристал Пэлас».

Многие игроки выглядели одинокими во многих моментах. Это было очень плохо. В концовке у нас были самые серьезные моменты, но мы ими не воспользовались.

Я знаю, что ребята могут играть лучше, но сегодня они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я уверен, что они это сделают», – сказал немецкий специалист.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Скамакка, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Скамакка, 60 мин.

ГОЛ! 0:3. Пашалич, 82 мин.

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Ливерпуль Ливерпуль - Аталанта Аталанта Лига Европы пресс-конференция
Источник BBC
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