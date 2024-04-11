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Лига Европы
Ливерпуль
11.04.2024 22:00 - : -
Аталанта
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Лига Европы
11 апреля 2024, 06:03 | Обновлено 11 апреля 2024, 06:23
118
0

Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный еврокубковый поединок

11 апреля 2024, 06:03 | Обновлено 11 апреля 2024, 06:23
118
0
Ливерпуль – Аталанта. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля на «Энфилде» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Ливерпуль» встретится с «Аталантой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Ливерпуль – Аталанта

Ливерпуль

Команда заканчивает великолепную эру Клоппа. Юрген - культовый тренер для любого болельщика красных уже потому, что он наконец-то привел клуб к победе в Премьер-Лиге. Но это только одна из самых вершин, пусть и самая яркая. И, конечно же, Юрген и уйти хочет красиво. Он уже смог взять в 2024-м году Кубок Лиги, и обеспечил заметный прогресс в чемпионате на фоне 5-го места в прошлом розыгрыше. Но можно и вовсе выиграть АПЛ - по крайней мере, апрель встретили единоличным лидером. Лига Европы, конечно, на таком фоне выглядит только дополнительной нагрузкой, второстепенным приоритетом. Что, впрочем, не помешало англичанам выиграть свою группу, а в 1/8 финала - разгромить дважды достаточно крепкую и вполне мотивированную Спарту из Праги.

Аталанта

Клуб прошлый сезон провел вообще без еврокубков. Для коллектива, что при Гасперини привык играть в плей-офф Лиги чемпионов, это была явная неудача, чуть ли не провал. И бергамаски пытаются отвоевать утраченные позиции, правда, не все получается. В том числе это выражается и в том, что они сейчас выступают в Лиге Европы. И, несмотря на нагрузку на внутренней арене (а там, помимо борьбы в Серии А за место в четверке, получилось пробиться в полуфинал кубка страны), там итальянцы вполне успешны. Богиня выиграла у Спортинга гонку за первое место в группе. И, снова сыграв с португальцами уже в 1/8 финала, закончили с ними успешно, пусть и без больших проблем, чем в 2023-м году.

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Статистика личных встреч

В ноябре 2020-го года стороны встречались в рамках Лиги чемпионов. Тогда они обменялись сухими выездными победами: красные разгромили 5:0 итальянцев в Бергамо, после чего пропустили пару голов на Энфилде.

Прогноз

GGBET считает фаворитом поединка, конечно же, мерсисайдцев. Но еще больше уверенность в том, что тут будет более 3,0 голов (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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