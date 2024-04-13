Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед
Матч завершился со счетом 2:2
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз вышел в стартовом составе и провел полный матч.
Открыли счет хозяева на 16-й минуте, забил Соланке. Отыгрались «красные дьяволы» на 31-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, который помог «Манчестер Юнайтед» снова сравнять счет на 65-й минуте, реализовав пенальти.
После завершения матча «Ман Юнайтед» остался на 7-й позиции в АПЛ с 50 очками, у «Борнмута» на восемь очков меньше и 12 место.
АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).
Борнмут: Нето, Смит (Ааронс, 70), Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт (Унал, 76), Синистерра (Келли, 39), Уаттара (Февр, 70), Соланке.
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Уан-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 78), Гарначо (Диалло, 46), Рэшфорд, Хойлунд.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|32
|22
|7
|3
|76 - 32
|73
|2
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|3
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|4
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69 - 52
|50
|7
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|5
|12
|47 - 48
|50
|8
|Вест Хэм
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52 - 50
|44
|11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46 - 51
|43
|12
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47 - 57
|42
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47 - 58
|32
|15
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|16
|Эвертон
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|42 - 58
|26
|18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46 - 70
|25
|19
|Бёрнли
|33
|4
|8
|21
|33 - 68
|20
|20
|Шеффилд Юнайтед
|32
|3
|7
|22
|30 - 84
|16
It ends in a draw.#MUFC || #BOUMUN— Manchester United (@ManUtd) April 13, 2024
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