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Чемпионат Англии
Борнмут
13.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
13 апреля 2024, 21:38 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:43
629
4

Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед

Матч завершился со счетом 2:2

13 апреля 2024, 21:38 | Обновлено 13 апреля 2024, 21:43
629
4
Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Маркус Решфорд

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Открыли счет хозяева на 16-й минуте, забил Соланке. Отыгрались «красные дьяволы» на 31-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, который помог «Манчестер Юнайтед» снова сравнять счет на 65-й минуте, реализовав пенальти.

После завершения матча «Ман Юнайтед» остался на 7-й позиции в АПЛ с 50 очками, у «Борнмута» на восемь очков меньше и 12 место.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).

Борнмут: Нето, Смит (Ааронс, 70), Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт (Унал, 76), Синистерра (Келли, 39), Уаттара (Февр, 70), Соланке.

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Уан-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 78), Гарначо (Диалло, 46), Рэшфорд, Хойлунд.

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73
2 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71
3 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71
4 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60
5 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60
6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50
7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50
8 Вест Хэм 32 13 9 10 52 - 56 48
9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44
10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44
11 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46 - 51 43
12 Борнмут 32 11 9 12 47 - 57 42
13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39
14 Брентфорд 33 8 8 17 47 - 58 32
15 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30
16 Эвертон 31 9 8 14 32 - 42 29
17 Ноттингем Форест 33 7 9 17 42 - 58 26
18 Лутон Таун 33 6 7 20 46 - 70 25
19 Бёрнли 33 4 8 21 33 - 68 20
20 Шеффилд Юнайтед 32 3 7 22 30 - 84 16
Полная таблица
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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный
Источник Sport.ua
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ViAn
Борнмут гарантував собі УПЛ на наступний сезон.
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