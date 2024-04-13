Борнмут с Забарным сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Открыли счет хозяева на 16-й минуте, забил Соланке. Отыгрались «красные дьяволы» на 31-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, который помог «Манчестер Юнайтед» снова сравнять счет на 65-й минуте, реализовав пенальти.



После завершения матча «Ман Юнайтед» остался на 7-й позиции в АПЛ с 50 очками, у «Борнмута» на восемь очков меньше и 12 место.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).

Борнмут: Нето, Смит (Ааронс, 70), Сенеси, Забарный, Керкез, Кристи, Кук, Клюйверт (Унал, 76), Синистерра (Келли, 39), Уаттара (Февр, 70), Соланке.



Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Магуайр, Камбвала, Уан-Биссака, Каземиро, Бруну Фернандеш, Майну (Маунт, 78), Гарначо (Диалло, 46), Рэшфорд, Хойлунд.