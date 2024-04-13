13.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Англия13 апреля 2024, 23:04 |
482
0
Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Как Забарный против дьяволов играл. Видеообзор
Смотрите самые яркие моменты матча 33-го тура АПЛ
13 апреля 2024, 23:04 |
482
0
В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.
Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе «вишен» и традиционно отыграл полный матч.
АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 апреля 2024, 22:30 0
Игрок «Миная» прокомментировал ничью своей команды в игре с «Оболонью»
Футбол | 13 апреля 2024, 15:15 6
Украинский нападающий «Жироны» открыл счет встречи
Футбол | 13.04.2024, 07:45
Футбол | 13.04.2024, 17:38
Футбол | 13.04.2024, 15:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2024, 08:30 1
12.04.2024, 14:05 4
12.04.2024, 18:49 39
12.04.2024, 11:50
13.04.2024, 10:05 136
13.04.2024, 21:01 3
12.04.2024, 12:38 40