В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе «вишен» и традиционно отыграл полный матч.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).

Видеообзор матча