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Борнмут
13.04.2024 19:30 – FT 2 : 2
Манчестер Юнайтед
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Англия
13 апреля 2024, 23:04 |
482
0

Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Как Забарный против дьяволов играл. Видеообзор

Смотрите самые яркие моменты матча 33-го тура АПЛ

13 апреля 2024, 23:04 |
482
0
Борнмут – Ман Юнайтед – 2:2. Как Забарный против дьяволов играл. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» и завершилась вничью 2:2.

Защитник «Борнмута» Илья Забарный вышел в стартовом составе «вишен» и традиционно отыграл полный матч.

АПЛ. 33-й тур, 13 апреля.

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Соланке, 16, Клюйверт, 36 – Фернандеша, 31, 61 (п).

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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