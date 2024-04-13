Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
13.04.2024 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 апреля 2024, 09:06 |
46
1

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 19:30 по Киеву

13 апреля 2024, 09:06 |
46
1
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

13 апреля на «Виталити» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Борнмут

Команда проводит второй сезон после возвращения из Чемпионшипа. Оттуда поднял в 2022-м году Скотт Паркер, потом его сменил Гари О'Нил, причем он справился с задачей, удержать в АПЛ, достаточно уверенно. Но все равно боссы вишенок позвали летом на пост менеджера Ираола. Андони баск, но устраивает с новыми подопечными настоящие американские горки. Они долго запрягали, болтаясь в зоне вылета, но потом выдали мощный отрезок, что длился до Рождества. Потом была новая цепочка неудач - и в Премьер-Лиге, и в кубке, с вылетом там дома от Лестера. Но весной снова начали выигрывать практически у всех подряд, окончательно закрепившись в числе середняков. И, возможно, после этого расслабились - в прошлом туре команду обыграл новичок-аутсайдер, Лутон.

Манчестер Юнайтед

Клуб остается верен себе - ну не получается у него после того, как Фергюссон ушел на покой, провести даже 2 года кряду на достаточно высоком уровне. Тен Хаг, безусловно, может записывать себе в актив розыгрыш 2022/2023. Прибыв на Туманный Альбион, голландец смог завоевать трофей в виде Кубка Лиги, и, главное, финишировал третьим в АПЛ. Но красных дьяволов снова начало лихорадить после летних каникул. Особняком стоит неудача в Лиге чемпионов, со стыдным для гранда 4-м местом в простенькой группе. Да, получилось в кубке уже дойти до полуфинала. Но это слабо компенсирует неудачу в Премьер-Лиге, где МЮ все больше теряет шансы на финиш в квартете лидеров. Да, с Челси и Ливерпулем получились яркие игры, но в итоге, ведя в счете с обоими, МЮ получил всего 1 очко из 6.

Статистика личных встреч

У манкунианцев было 3 победы кряду. Но в этом сезоне вишенки устроили разгром 3-0 на Олд Траффорд.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют больше в паре хозяевам. Но уж не проиграть такому сопернику в МЮ способны (коэффициент - 1,61).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Илья Забарный
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?
Футбол | 13 апреля 2024, 02:23 1
Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?
Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?

Неймар и Серхио Рамос сумели остановить выяснение отношений

Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Футбол | 12 апреля 2024, 13:54 21
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок

За широкими спинами Мбаппе и Холанда тоже, оказывается, есть самородки

Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.04.2024, 06:00
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
Футбол | 12.04.2024, 11:34
Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Футбол | 12.04.2024, 11:50
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Southeast*
МЮ надо играть на победу,  иначе ВХЮ  их обойдёт.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
12.04.2024, 06:50
Другие виды
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
Сбежавшая из рф спортсменка: «У меня нет времени ностальгировать»
11.04.2024, 14:37
Зимние виды
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 27
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем