13 апреля на «Виталити» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Борнмут

Команда проводит второй сезон после возвращения из Чемпионшипа. Оттуда поднял в 2022-м году Скотт Паркер, потом его сменил Гари О'Нил, причем он справился с задачей, удержать в АПЛ, достаточно уверенно. Но все равно боссы вишенок позвали летом на пост менеджера Ираола. Андони баск, но устраивает с новыми подопечными настоящие американские горки. Они долго запрягали, болтаясь в зоне вылета, но потом выдали мощный отрезок, что длился до Рождества. Потом была новая цепочка неудач - и в Премьер-Лиге, и в кубке, с вылетом там дома от Лестера. Но весной снова начали выигрывать практически у всех подряд, окончательно закрепившись в числе середняков. И, возможно, после этого расслабились - в прошлом туре команду обыграл новичок-аутсайдер, Лутон.

Манчестер Юнайтед

Клуб остается верен себе - ну не получается у него после того, как Фергюссон ушел на покой, провести даже 2 года кряду на достаточно высоком уровне. Тен Хаг, безусловно, может записывать себе в актив розыгрыш 2022/2023. Прибыв на Туманный Альбион, голландец смог завоевать трофей в виде Кубка Лиги, и, главное, финишировал третьим в АПЛ. Но красных дьяволов снова начало лихорадить после летних каникул. Особняком стоит неудача в Лиге чемпионов, со стыдным для гранда 4-м местом в простенькой группе. Да, получилось в кубке уже дойти до полуфинала. Но это слабо компенсирует неудачу в Премьер-Лиге, где МЮ все больше теряет шансы на финиш в квартете лидеров. Да, с Челси и Ливерпулем получились яркие игры, но в итоге, ведя в счете с обоими, МЮ получил всего 1 очко из 6.

Статистика личных встреч

У манкунианцев было 3 победы кряду. Но в этом сезоне вишенки устроили разгром 3-0 на Олд Траффорд.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют больше в паре хозяевам. Но уж не проиграть такому сопернику в МЮ способны (коэффициент - 1,61).