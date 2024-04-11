13.04.2024 19:30 - : -
Англия11 апреля 2024, 18:21 |
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Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии
11 апреля 2024, 18:21 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».
- Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.
Борнмут – Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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