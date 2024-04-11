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Чемпионат Англии
Борнмут
13.04.2024 19:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2024, 18:21 |
42
0

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии

11 апреля 2024, 18:21 |
42
0
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформі.

Борнмут – Манчестер Юнайтед
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Борнмут Манчестер Юнайтед Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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